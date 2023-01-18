Как заблокировать продажу Atomic Heart и других русских игр в украинском сегменте Steam — Инструкция

Приблизительно через месяц состоится релиз игры Atomic Heart от разработчика Mundfish. Это российская компания, уплачивающая налоги в российский бюджет, а из него, как известно, финансируется полномасштабная агрессия против Украины.

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Некоторые незнающие украинские игроки могут купить игру Atomic Heart и тем самым косвенно спонсировать российскую захватническую войну против Украины и ракетные обстрелы украинских жилых домов, как было недавно в Днепре.

Чтобы этого не произошло, украинское игровое сообщество разработало способ блокировки Atomic Heart в Украине через ограничение продаж в Steam. Каждый сознательный гражданин может приобщиться к этому полезному делу и ограничить возможность привлечения денег украинцев к российской агрессии.

Итак, чтобы заблокировать продажу Atomic Heart для украинских пользователей, нужно выполнить следующие действия:

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Зайти на страницу игры в Steam Нажать на флажок «Пожаловаться» Выбрать пункт «Нарушение закона – Содержит материалы, нарушающие законы вашей страны» Далее можно ввести произвольный текст, описывающий суть нарушения украинского законодательства. В этом случае следует жаловаться на использование и пропаганду советской и нацистской символики в игре, что запрещено в Украине. В качестве примера можно привести советскую звезду на логотипе игры. Можно использовать уже готовый текст следующего содержания:

«Violation of the Law of Ukraine. On Condemnation of the Communist and National Socialist (Nazi) Regimes and Prohibition of Propaganda of their Symbols. Example: the red star on the game logo, praising the soviet in the game.»

Треба стукатись до Steam, щоб як мінімум заборонили продаж атомікхарт у нас. pic.twitter.com/CQ7UWs6TMM — Slava Pryshchepa 🇺🇦 (@slavglory) January 15, 2023

Призываем всех небезразличных украинцев принять участие в блокировании российской игры в Украине.