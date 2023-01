Как заблокировать продажу Atomic Heart и других русских игр в украинском сегменте Steam — Инструкция

Приблизительно через месяц состоится релиз игры Atomic Heart от разработчика Mundfish. Это российская компания, уплачивающая налоги в российский бюджет, а из него, как известно, финансируется полномасштабная агрессия против Украины.

Некоторые незнающие украинские игроки могут купить игру Atomic Heart и тем самым косвенно спонсировать российскую захватническую войну против Украины и ракетные обстрелы украинских жилых домов, как было недавно в Днепре.

Чтобы этого не произошло, украинское игровое сообщество разработало способ блокировки Atomic Heart в Украине через ограничение продаж в Steam. Каждый сознательный гражданин может приобщиться к этому полезному делу и ограничить возможность привлечения денег украинцев к российской агрессии.

Итак, чтобы заблокировать продажу Atomic Heart для украинских пользователей, нужно выполнить следующие действия:

«Violation of the Law of Ukraine. On Condemnation of the Communist and National Socialist (Nazi) Regimes and Prohibition of Propaganda of their Symbols. Example: the red star on the game logo, praising the soviet in the game.»