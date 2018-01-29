Канадский инвестор построил в Никополе солнечную электростанцию мощностью 10 МВт

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В Никополе построили самую мощную в области солнечную электростанцию. На это канадский инвестор выделил почти €11 млн.

Электростанцию ​​в Никополе построили за полгода. Деньги на её строительство предоставил канадский инвестор. Инвестором выступила TIU Canada Ltd., которая принадлежит канадской инвестиционной компании Refraction Asset Management. Реализации проекта способствовали ДнепроОГА и Днепропетровское инвестиционное агентство.

«Сейчас это самая мощная в области солнечная электростанция, построенная на средства инвестора. На ее строительство понадобилось почти 11 млн евро. На 15 га земли разместили более 32 тысяч панелей. Мощность станции – до 10 МВт электроэнергии в час», – рассказал председатель ДнепроОГА Валентин Резниченко.

В течение суток новая солнечная электростанция выдаёт до 80 МВтч энергии. Выработанная электроэнергия способна ежемесячно обеспечивать светом почти 12 тыс. квартир, добавил директор станции Юрий Засядьвовк.

Все панели в Никопольский электростанции – зарубежного производителя, однако конструкции – днепровские.

Источник: ДнепроОГА