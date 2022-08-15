Kantar опубликовал июльский рейтинг самых популярных в Украине сайтов — возвращение Facebook в первую тройку и дебют TikTok в топе

Аналитики Kantar CMeter провели очередное исследование смены настроений украинских интернет-пользователей и опубликовали свежий рейтинг самых популярных в Украине сайтов — за июль 2022 года. Он указывает на ослабление интереса украинцев к онлайн-шоппингу.

Так, главные ecommerce площадки (Olx, Rozetka, Prom и Epicentrk) несколько потеряли в охвате несмотря на прирост в течение прошлых месяцев. В то же время произошли изменения активности пользователей в социальных сетях и мессенджерах — Facebook впервые с начала 2022 года вернулся на третью позицию в рейтинге самых популярных сайтов. Двойка бессменных лидеров — Google и YouTube.

В то же время Instagram с небольшой разницей в охвате обогнал Telegram, сдвинув мессенджер, который с начала войны стал новой повседневной привычкой украинцев, на 10-е место.

В то же время TikTok в июле преодолел целых 9 позиций и впервые вошел в топ 25 самых посещаемых сайтов в Украине. То есть сервису для создания и просмотра коротких видео удалось получить благосклонность и среди пользователей ПК.

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Изменения тарифов на газ и тепло повысили интерес к сервису My.gas.ua, оказавшемуся на 19-й строчке.

Просмотр фильмов остается любимым и наиболее доступным в настоящее время способом отдыха для большинства украинских интернет-пользователей. Сразу три онлайн-кинотеатра вошли в топ — Kinogo.zone (18-я строчка), Rezka.ag (22-я строчка) и Filmix.ac (25-я строчка).