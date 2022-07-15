Kantar опублікував рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за червень — Rozetka, OLX та Prom закріпилися в першій вісімці, а Hotline та Allo повернулися у топ

Аналітики Kantar CMeter опублікували новий рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів — за червень 2022 року. Результати нового дослідження вказують на подальше зміцнення інтересу українців до онлайн-шопінгу, що вже само по собі є чудовою новиною.

У червні українці продовжили цікавитися покупками техніки та гаджетів, товарів для дому й будівництва на найбільших e-commerce майданчиках України. У порівнянні з попередньою редакцією рейтингу є кілька змін — Rozetka, OLX та Prom закріпили свої позиції в першій вісімці популярних сайтів, Epicentrk.ua піднявся на 13-ту сходинку в рейтингу, а Hotline.ua (21-ше місце) та Allo.ua (24-те місце) повернулися у топ.

У червні українці менше переглядали новини та прагнули відпочити за переглядом фільмів або спортивних змагань. Відтак в ТОП-25 знову потрапили Rezka.ag (16-та сходинка) та Parimatch.com (25-та сходинка). Насправді ця тенденція почала проглядатися ще у березні і відтоді стала ще більш очевидною.

Серед новинних сайтів зберегли популярність: Pravda.com.ua, T sn.ua, Unian.net та News. obozrevatel.com.

Літо — традиційний сезон для відпусток. Попри війну українці поновили перегляди Booking.com– охоплення сайту збільшилося вдвічі, що дозволило потрапити йому в ТОП-100.

Двійка незмінних лідерів — Google та YouTube.

Топ-25 сайтів в Україні за червень 2022 року