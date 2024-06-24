Карманный ретро-ноутбук Pocket 386 с чипом Intel 386 SX 40 МГц, 8 МБ ОЗУ, Windows 3.11 или 95 — можно даже поменять видеокарту

Название карманного компьютера Pocket 386 дает представление о его оснащении. Ретро-ноутбук оснащен процессором Intel 386 SX, работающим на частоте 40 МГц, 8 МБ оперативной памяти, сменной картой VGA и звуковым адаптером Yamaha. Он имеет 7″ экран IPS с соотношением сторон 16:9, который можно переключить в режим 4:3 через экранное меню для наибольшей аутентичности. На борту установлена Windows 3.11, но по желанию предлагают Windows 95.

Трекпад или трекпойнт отсутствуют, для управления курсором можно клавишами со стрелками, а также знаком вопроса и Shift по обе стороны от стрелки наверх для воспроизведения щелчка левой и правой кнопкой мыши. Ноутбук имеет несколько разъемов: PS/2/VGA, что позволяет подключать к ноутбуку винтажную мышь или монитор ЭЛТ, разъемом LPT, последовательным адаптером + TTL-RS232.

Pocket 386 будет поставляться с Windows 3.11, но у продавца ретро-ноутбука можно попросить файл Windows 95 GHO для обновления системы. Цена Pocket 386 составляет $300, но сейчас действует большая скидка. Ноутбук доступен в черном или прозрачном корпусе и поставляется с зарядным устройством на 12 В. Съемные крышки позволяют легко получить доступ к батарее, звуковой карте и оперативной памяти.

Ноутбук имеет лишь 211 x 122 x 31 мм, что позволяет легко положить его в сумку или даже в достаточно большой карман. Устройство продается на AliExpress и имеет более 40 отзывов и оценку 4,9 звезды. Несколько YouTube каналов протестировали Pocket 386 и даже погоняли на нем игры. Устройство полностью новое, кроме, разумеется, процессора — такое себе новое ретро.

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Источник: Tom`s Hardware

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