Kia EV4 преодолел 110 тыс. км и износил батарею лишь на 5%

Недавно Kia выпустила новый электромобиль EV4. Он доступен в кузовах седан и хэтчбек. Автомобиль уже успел хорошо зарекомендовать себя в вопросах надежности и выносливости батареи. Электрический седан Kia EV4 уже успел пройти более 110 тыс. км по дорогам общего пользования, и все это — без существенного износа батареи.

Чтобы проверить возможности серийного экземпляра, Kia провела испытания EV4 в реальных и экстремальных условиях. После испытаний на дорогах общего пользования протяженностью более 110 тыс. км и более 10 тыс. км на гоночной трассе Нюрбургринга, инженеры Kia подтвердили, что состояние аккумулятора EV4 остается на уровне 95%.

По словам Kia, EV4 гарантирует сохранение не менее 70% первоначальной емкости аккумулятора после 160 тыс. км пробега или 8 лет обычной эксплуатации. Как свидетельствуют результаты тестирования, можно в конечном итоге надеяться даже на лучшие показатели состояния батареи после такого пробега.

Секрет такой высокой выносливости заключается в использовании тяговых батарей Kia нового четвертого поколения. Особенность технологии — умная система теплового менеджмента, которая равномерно охлаждает все ячейки аккумулятора. Это позволяет сохранять стабильную производительность и значительно продлевает ресурс батареи.

Как заявляет производитель, даже во время тестирования на Нюрбургринге, которое имитировало использование от 90% до 95% максимальной мощности автомобиля, EV4 имел минимальный износ батареи. Более того, не помешали даже многократные сверхбыстрые зарядки между заездами — аккумулятор сохранил эффективность.

Кроме новой системы аккумуляторов, EV4 оснащен эффективным рекуперативным торможением. Kia заявила, что система может восстанавливать 25% энергии во время замедления, что еще больше уменьшает нагрузку на аккумулятор.

Новый электромобиль Kia EV4 уже доступен для предварительного заказа в некоторых странах. Например, в Великобритании версия Kia EV4 Sedan (Fastback) с батареей емкостью 81,4 кВт-ч и запасом хода около 610 км стоит от £40895 (около $55 тыс.). Версия EV4 Hatchback с батареями на 58,2 кВт-ч (WLTP до 440 км) и 81,4 кВт-ч (WLTP до 625 км) стартует с отметки £34 695 (примерно $47,7 тыс.).

Источник: electrek