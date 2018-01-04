Kia опубликовала тизерные фото концепта электрокроссовера Kia Niro EV, который будет представлен на CES 2018

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После выпуска классической и гибридной версии кроссовера Kia Niro южнокорейский автопроизводитель решил сделать следующий логичный шаг и разработал полностью электрическую версию данной модели. Электрический кроссовер Kia Niro EV дебютирует в виде концепта уже 8 января на выставке CES 2018, а пока компания выложила сразу пять тизерных фото.

Такое обилие фотографий, практически не скрывающих внешний вид новинки легко объясняется тем, что внешне она будет минимально отличаться от своего ДВС-собрата, который уже разъезжает по улицам. Судя по фото, электромобиль Kia Niro EV получит обновленные фары и задние фонари (motion graphic lighting system), радиаторную решетку и обвес, которые подчеркнут его электрическую начинку.

В официальном пресс-релизе упоминается, что концепт продемонстрирует целый ряд новых технологий, включая интерфейс взаимодействия с водителем (HMI, human-machine interface), систему беспилотного управления Beyond Autonomous Driving, а также станет “первым автомобилем с поддержкой 5G”.

Официальные спецификации модели мы узнаем уже через несколько дней, во время презентации, где представители автопроизводителя также могут раскрыть планы по выпуску серийной версии электромобиля.

Со своей стороны отметим, что несмотря на отсутствие официальных данных, велика вероятность, что электрокроссовер Kia Niro EV будет иметь много общего с моделью Hyundai Kona EV, которая оснащается аккумуляторами на 40 кВтч и 64 кВтч, чего хватает для пробега на 334 км (210 миль) по циклу EPA.

Бензиновый кроссовер Kia Niro

Напомним, что гибридная версия кроссовера Kia Niro была представлена в Украине еще в начале прошлого года. Данная модель оснащается гибридной силовой установкой общей мощность 141 л.с. и крутящим моментом 265 Нм, основой которого выступает бензиновый 1,6-литровый мотор, в паре с которым работает электродвигатель на 44 л.с.), 6-ступенчатая роботизированная КПП и аккумулятор всего на 1,56 кВтч.

Источник: Motor1