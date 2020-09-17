Kia выпустит семь новых электромобилей к 2027 году, а уже к 2029 году собирается довести их долю до 25% всех продаж





Южнокорейский автопроизводитель Kia Motors обнародовал амбициозные планы по развитию электромобильного сегмента, озвучив основную цель — стать одним из лидеров рынка электромобилей с полноценной линейкой моделей различного формата. Чтобы продемонстрировать серьезность намерений компания даже показала групповой скетч семи новых электромобилей, которые будет выпущены на рынок до конца текущего десятилетия.

Представители компании напомнили, что выпустили свой первый серийный электромобиль Kia Ray EV еще в 2011 году, а на данный момент количество проданных электромобилей бренда превысило отметку 100 тыс. экземпляров. В рамках стратегии «Kia Plan S» компания собирается довести линейку серийных электромобилей до 11 моделей уже к 2025 году и объем продаж электромобилей на основных рынках (Корея, Северная Америка, Европа) до 20% от всей структуры продаж.

Помимо уже присутствующих в портфолио компании электромобилей (Kia Niro EV, Kia Soul EV) к 2027 году будут представлены семь абсолютно новых моделей. Первая модель, которая задаст направление дизайна всему новому семейству, под кодовым названием Kia CV, будет предствлена уже в 2021 году и будет рассчитана на глобальный рынок.

Судя по тому, что ранее компания планировал вывести на рынок в следующем году электромобиль на основе концепта Kia Imagine, это как раз и будет данная модель.

Новинки будут построены на фирменной модульной платформе Electric-Global Modular Platform (E-GMP), которая позволит строить модели любой направленности — от компактных сити-каров и среднеформатных кроссоверов до спорткаров и полноценных внедорожников. В Kia Motors рассматривают различные модели продаж новых электромобилей, включая подписку на модели и лизинг батарей, а также повторное использование отработанных батарей.

Параллельно компания будет развивать зарядную инфраструктуру, чтобы владельцы электромобилей Kia не сталкивались с проблемами во время зарядки батарей. В планах Kia Motors довести количество зарядных комплексов на территории Южной Кореи до 1200 к 2030 году, на территории других стран — до 600 к концу текущего года и до 2000 к 2023 году. Для этого компания будет сотрудничать с существующими и новыми сетями зарядных станций, включая IONITY.

Источник: Kia Motors