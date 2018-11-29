Представлен обновленный электрокроссовер Kia Soul EV: футуристичный дизайн, мощность 200 л.с. и батарея на 64 кВтч с жидкостным охлаждением

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе было представлено третье поколение кроссовера Kia Soul, а также его полностью электрическая версия Kia Soul EV. Новинка выделяется обновленным футуристичным дизайном с «прищуренными» фарами и кольцом задних фонарей. Визуальное отличие от ДВС-версии заключается в полуприкрытой радиаторной решетке и люком зарядного разъема над передним бампером. Создатели модели заметно улучшили аэродинамику, сохранив знакомый поклонникам бренда силуэт.

Обновленный Kia Soul EV (2020) получил новый электрический двигатель мощностью 201 л.с. с крутящим моментом 395 Нм, тогда как его предшественник выдавал только 111 л.с. и момент 285 Нм.

Динамику и запас хода можно регулировать в зависимости от потребностей и манеры езды, используя четыре режима — Eco+, Eco, Comfort и Sport. При этом водитель также может самостоятельно ограничить скорость и выбрать один из четырех уровней рекуперации (от 0 до 3). Оценить текущий расход энергии в реальном времени можно с помощью умной педали ускорения Smart Eco Pedal и соответствующего раздела на дисплее.

В новой версии электромобиля Kia Soul EV используется батарея емкостью 64 кВтч с жидкостным охлаждением и поддержкой скоростных зарядок с разъемом Combined Charging System (CCS). Производитель пока не называет точный запас хода, так как тестирование электромобиля в реальных условиях еще продолжается, но обещает сделать это в начале 2019 года. Для сравнения отметим, что предыдущая модель с батареей на 27 кВтч могла проехать всего 210 км в цикле NEDC или 150 км в цикле ЕРА.

В зависимости от рынка продаж, Kia Soul EV будет оснащаться собственным набором систем ассистирования водителю, при этом часть из них будет входить в стандартное оснащение, а другая часть — в опциональное. Неполный перечень включает следующие системы: Forward Collision Warning (FCW), Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW), Smart Cruise Control with Stop & Go, Blind Spot Collision Warning (BSW), Rear Cross-Traffic Collision Warning и Reverse Parking Distance Warning.

Управление инфотейнмент-системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto осуществляется с помощью 10,25-дюймового сенсорного экрана, на который также выводится изображение с задней камеры во время парковки. Помогать водителю также будет новая фирменная телематическая система UVO, которая сможет предоставить полную информацию по заряду батареи (текущий статус, уведомления, отложенный старт заряда), а также продвинутую навигацию с учетом точек интереса Send2Car.

В Европе кроссовер будут продавать в двух версиях — базовой Soul EV и более интересно оформленной Soul EV Designer Collection, которая получит двухцветную окраску кузова, а также аудиосистему Harman-Kardon с 10 динамиками, беспроводную зарядку для смартфонов, кожаный руль и т.д.

Производить электромобиль Kia Soul EV (2020) будут в Южной Корее на фабрике компании в Кванджу, в продажу на территории США и Европы новинка поступит в первой половине 2019 года. Розничные цены будут объявлены ближе к моменту начала продаж.

Источник: Kia Motors