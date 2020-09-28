Киберполиция прикрыла компанию, которая создала и поддерживала более 20 онлайн-казино с доходом $500 тыс. в месяц

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Сотрудники Киевского управления киберполиции совместно со следователями Соломенского Управления полиции Киева прекратили противоправную деятельность компании, которая по заказу создавала онлайн-казино «под ключ».

Киберполиции установила, что участники преступной группы создали фирму, якобы для развития веб-ресурсов и онлайн-игр в Украине. На самом деле они оказывали услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино. Среди прочего, эта компания также предоставляла услуги по разработке игровых платформ, которые использовались для азартных игр. Для поддержки созданных веб-ресурсов в штате насчитывалось более 80 IT-специалистов.

Клиенты компании могли заказать создание онлайн-казино. Такая услуга стоила $20 тыс. Заказчики получали в собственность такое онлайн-казино вместе с его постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные $100 тыс. настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей.

В рамках следствия было установлено, что компания-фигурант была причастна к разработке и администрированию более 20 онлайн-казино. База пользователей их веб-ресурсов насчитывала около полумиллиона человек. По предварительным данным, ежемесячный доход от противоправной деятельности составлял более $500 тыс. Сейчас деятельность их ресурсов заблокирована. Решается вопрос относительно объявления подозрения всем членам преступной группировки.

Правоохранители провели обыск в офисном помещении разработчиков онлайн-казино. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, черновая документация и денежные средства. Изъятое имущество направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Дело квалифицировано по ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, это далеко не первый случай в 2020 году, когда киберполиция закрывает деятельность компаний, связанных с деятельностью онлайн-казино. В январе этого года киберполиция прикрыла деятельность компании, которая которая разрабатывала онлайн-казино «под ключ» и получала прибыль около $50 тыс. в месяц. Месяцем позже удалось разоблачить организаторов онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн, которые маскировались под легальных IT-разработчиков.

Источник: Киберполиция