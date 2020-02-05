Киберполиция Украины разоблачила организаторов онлайн-казино с месячным доходом в $1 млн, которые маскировались под легальных IT-разработчиков

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Киберполиция Украины разоблачила очередных организаторов онлайн-казино. В этот раз фигуранты, «замаскировавшись» под легальный IT-бизнес, организовали деятельность ряда онлайн-казино и вышли на рынок Украины, Европы, Австралии и США, получая месячный доход порядка $1 млн.

Сотрудники Киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области установили, что начиная с 2019 года фигуранты, прикрываясь законной деятельностью в сфере IT-разработки, организовали работу офисов в городе Киев. В офисах работал штат специалистов, которые создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков, при этом противоправная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США.

В январе сотрудники Киберполиции, детективы ГУНП в Киевской области под процессуальным руководством местной прокуратуры совместно с Управлением стратегических расследований Киевской области зафиксировали факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса на территории Украины через сеть интернет, а также списание денежных средств со счетов государственных банков Украины для участия в играх указанного казино.

Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъято четыре жестких диска, флэш-накопители и документация, подтверждающую незаконную деятельность.

Также специалистам Киберполиции, в ходе осмотра компьютеров, находившихся в офисе компании, удалось расшифровать зашифрованные жесткие диски. Это позволило получить информацию о разработке программного обеспечения для работы платформы онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов и тому подобное. Изъятое оборудование направлено для проведения экспертиз.

Установлено, что организаторами противоправной деятельности является три человека 1979, 1983 и в 1986 годов рождения. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

Напомним, что только с начала 2020 года в Украине было закрыто три крупные сети онлайн-казино. Борьба с нелегальными сетями происходит на фоне принятия новых законов, которые призваны легализировать в Украине азартные игры, включая онлайн-казино и интернет-покер.

Источник: Киберполиция Украины