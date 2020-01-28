Киберполиция прикрыла деятельность компании, которая разрабатывала онлайн-казино «под ключ» и получала прибыль около $50 тыс. в месяц





Несмотря на то, что народные депутаты решили узаконить в Украине азартные игры, включая онлайн-казино и интернет-покер, закон всё ещё не вступил в силу, а потому киберполиция продолжает бороться с компаниями, работающими в этой сфере. Как сообщает ведомство, его сотрудники выявили и нейтрализовали преступную группу, которая занималась разработкой программного обеспечения для организации работы онлайн-казино «под ключ».

Как сообщают в киберполиции, к такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова. Участники преступной группы создали общественное объединение, якобы для развития онлайн-игр в Украине. На самом деле они оказывали услуги по созданию, технической поддержки и обслуживания клиентов онлайн-казино. Также участники группы занимались разработкой игровых платформ, которые использовались для азартных игр. Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов.

Отмечается, что за $15 тыс. заказчик получал в собственность онлайн-казино с его постоянной поддержкой. Кроме того, за дополнительные $100 тыс. участники группы настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в интернете и привлечения новых пользователей. По данным киберполиции, ежемесячно прибыль от такой деятельности составляла около $50 тыс.

База пользователей всех их ресурсов онлайн-казино насчитывало около 300 тыс. пользователей. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов.

Работники киберполиции с привлечением спецназа КОРД и полка особого назначения полиции провели одновременно 8 обысков в Киевской области, городах Киев и Харьков. Обыски проводились в помещениях фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и их транспорте. По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Всю технику направили на экспертизу.

Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Участникам группы грозит до 12 лет заключения.

Источник: Киберполиция