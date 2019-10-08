«Киевпастранс» представил фирменный талисман-коммуникатор собственной разработки по имени «Киевпастрансформер»

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Коммунальное предприятие «Киевпастранс», о деятельности которого мы неоднократно писали, представило фирменный талисман «Киевпастрансформер». Эскиз талисмана и планы по его использованию опубликовал генеральний директор предприятия Дмитрий Левченко на собственной facebook-странице.

«Впервые в истории транспортных компаний в рамках полномасштабного проекта #kyivpastransformation мы собственноручно создали свой талисман и символ необратимости изменений в сфере столичного наземного общественного транспорта — Киевпастрансформера! Модель «Киевпастрансформер» — уникальное художественное, персонифицированное и коммуникативное произведение компании «Киевпастранс», которое охраняется Законом Украины об авторском праве и смежных правах» — отметил Дмитрий Левченко.

Генеральний директор предприятия является автором идеи и куратором полномасштабного проекта трансформации, а руководитель службы по связям с общественностью Ольга Бледная — автором художественных эскизов модели «Киевпастрансформера».

«Говорил это неоднократно и сегодня подчеркиваю еще раз, если мы живем в веке прогрессивных технологий, где человек вынужден конкурировать с роботом, то единственным разумным подходом я вижу не борьбу, а партнерство. Мы пожимают друг другу руки: человек и трансформер. Win & Win. Это значит идти к победе и побеждать вместе. Где оба выигрывают» — поделился мнением Дмитрий Левченко.

В свою очередь Дмитрий Рекеда, ответственный за направление развития проекта «Киивпастрансформер — диджитал-коммуникатор», отметил, что команда в данный момент находится в поиске партнеров по изготовлению уже разработанной уникальной линейки трансформеров-коммуникаторов. По мнению создателей, это эксклюзивный и чрезвычайно перспективный проект, который может быть интересен как украинским, так и зарубежным партнерам.

Источник: Киевпастранс