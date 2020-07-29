Киевсовет установит во внутреннем дворе бесплатные зарядные станции для электромобилей и разрешит там бесплатно парковаться (но только по выходным и праздникам)

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Киевсовет решил открыть свой внутренний двор для общего пользования — вскоре киевляне и гости столицы смогут использовать (только в выходные и праздничные дни) прилегающую к зданию офиса территорию по адресу ул. Крещатик, 36 для парковки собственных легковых автомобилей. Соответствущие решение депутаты киевского городского совета приняли на пленарном заседании 28 июля.

Речь о документе, озаглавленном «Про особливості використання території у дворі комплексу адміністративних будівель Київської міської ради у вихідні та святкові дні, деякі заходи щодо стимулювання розвитку електротранспортної інфраструктури та інші організаційні питання».

Решение также предусматривает обустройство на территории отдельных мест для парковки электрических автомобилей с зарядными станциями для зарядки последних. Причем этими зарядными станциями можно будет пользоваться совершенно бесплатно. Увы, никаких конкретных подробностей о проект пока нет, но можно смело предположить, что это будут обычные (не высокоскоростные) зарядные станции и их будет немного.

«10% мест будет отведено для электромобилей. Также во дворе предусмотрены зарядные станции для электромобилей и выделены места стоянки для людей с инвалидностью. Заезд будет открыт со стороны улицы Пушкинской». Владимир Прокопив, заместитель Киевского городского головы и секретарь Киевсовета

По словам Прокопива, парковаться можно будет с 8:00 по 22:00, а главные условия доступа к парковке Киевсовета – наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории (не нарушать общественный порядок, сохранять чистоту, размещать авто в соответствии с разметкой).

Напомним, в начале года в силу вступил закон об инфраструктуре для электромобилей, который ввел зеленые номера, новые дорожные знаки и штрафы за незаконную парковку на зарядных станциях автомобилей с ДВС.

Источник: Киевсовет