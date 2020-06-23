Киевстар представил мобильное приложение Star.Docs для электронного документооборота с поддержкой Mobile ID

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Мобильный оператор «Киевстар» совместно с компанией по разработке программного обеспечения Intecracy Deals представил мобильное приложение Star.Docs для электронного документооборота. В результате согласование, обмен и хранение юридически значимых электронных документов, а также их подписание с помощью технологии Mobile ID от Киевстар теперь возможно в смартфоне.

До сих пор сервисы для e-документооборота в Украине позволяли работать с цифровыми документами только с помощью мобильных версий вебсайтов. С приложением Star.Docs, установленном на смартфоне или планшете, пользователь сможет просматривать файлы, согласовывать, корректировать и хранить документы, обмениваться ими с партнерами, а также заверять с помощью электронной подписи Mobile ID от Киевстар.

Установив приложение Star.Docs на мобильное устройство, пользователь сможет:

согласовывать и подписывать электронные документы;

просматривать содержание электронных документов;

подтверждать запросы на удаление электронных документов;

обсуждать документы в чате;

хранить и иметь постоянный доступ к файлам;

видеть, сколько документов ожидают согласования и подписания;

получать информацию о перечне документов в сделках.

Дизайн приложения Star.Docs достаточно прост и понятен для любого пользователя. В приложении можно отслеживать статус документов: подписано, требует согласования, нужна подпись, не подписан партнером. Опция группового подписания удобна для тех случаев, когда в работе находится сразу несколько однотипных документов — подписав или согласовав их в один клик пользователь экономит свое время.

При разработке приложения Star.Docs были реализованы меры по защите персональных данных и самого приложения, а информация зашифрована в онлайн-сервисе. Для гарантии от утери данных система проводит регулярное резервное копирование (бэкап) информации пользователей.

В Киевстаре также напомнили, что с 8 октября 2019 года использование цифровой мобильной идентификации и электронной подписи (Mobile ID) включено во все голосовые тарифные планы для корпоративных и контрактных абонентов.

Загрузить мобильное приложение Star.Docs можно в Google Play Маркет и App Store.

Источник: Киевстар