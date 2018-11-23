«Киевстар» запустил в Украине сервис электронного документооборота Star.Docs

Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» запустил сервис электронного документооборота Star.Docs, созданный в партнерстве с консорциумом Intecracy Group. Благодаря этому решению частные предприниматели, представители крупного, малого и среднего бизнеса могут значительно упростить работу с внутренними документами и облегчить общение с контрагентами или партнерами.

Сервис Star.Docs позволяет создавать, передавать и получать документы за несколько секунд, экономить время на их подготовку и согласование, работать с документами совместно, комментировать и обсуждать их онлайн, следить за дедлайнами даже со смартфона, сохранять все файлы в безопасном месте — в облачном хранилище или на цифровом носителе, иметь к ним доступ 24/7 и легко находить нужные документы в электронных реестрах.

«Киевстар заботится о своих клиентах и уже не в первый раз предлагает им сервисы, которые оптимизируют внутренние бизнес-процессы компаний, делают их более рациональными и экономными, — комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. — Со Star.Docs любая компания или предприниматель может экономить на административных расходах и вести документооборот с партнерами и клиентами удаленно — в электронном виде в режиме онлайн».

Для того, чтобы начать работу с сервисом достаточно зарегистрироваться в Star.Docs и иметь для проведения операций ЭЦП (электронную цифровую подпись) или КЭП (квалифицированную электронную подпись). После запуска в широкое использование сервиса Mobile ID подписывать электронные документы можно будет также с мобильного устройства — на документы будет наноситься электронная подпись с SIM-карты пользователя Mobile ID.

Для обмена электронными документами с внешними контрагентами к системе должны быть подключены оба участника операции. В случае интеграции сервиса с корпоративными системами учета и документооборота понадобится помощь API.

«Цель Star.Docs — упростить для предпринимателей, больших, малых и средних компаний ведение документооборота, который является основой бизнеса, — говорит Александр Вернигора, директор Intecracy Deals (консорциума Intecracy Group). — Вместе с Киевстар мы создали действительно надежное и удобное решение. На сегодня есть вся необходимая законодательная база для того, чтобы компании подписывали договора, выставляли счета или вели первичную документацию в электронном виде. Бизнес обязательно должен воспользоваться такой возможностью».

Первым пользователем Star.Docs стал непосредственно сам Киевстар. Поэтому благодаря новому сервису можно в электронном виде онлайн направлять оператору заявки на получение услуг, обмениваться договорами, счетами, первичной и другой документацией, а также подписывать документы с использованием ЭЦП или КЭП — без визита в офис или магазин Киевстар.

Отметим, что в основе Star.Docs лежит система внешнего юридически значимого электронного документооборота Deals, которая реализована на платформе UnityBase. Это главная гарантия безопасности Deals, ведь в рамках UnityBase используются подходы и решения в сфере безопасности, которые соответствуют требованиям НД ТЗИ 2.5-004-99 «Критерии оценки защищенности информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа», что подтверждено соответствующим экспертным заключением.

На UnityBase работает ряд украинских государственных реестров, а также система внутреннего электронного документооборота Megapolis.DocNet, которой уже много лет пользуются органы государственной власти, органы местного самоуправления Украины и сам Киевстар. Таким образом, имеющийся уровень безопасности Star.Docs позволяет бизнесу надежно и без опасений работать с электронными документами и хранить их онлайн.

Узнать все подробности о сервисе электронного документооборота Star.Docs можно по следующей ссылке.

Источник: Киевстар