«Киевстар» расширил сеть 4G в диапазоне 900 МГц более чем на 1200 населённых пунктов в сельской местности

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Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном расширении своей сети связи 4G. Отмечается, что в последнее время оператор включил 266 новых базовых станций 4G. Благодаря строительству новых базовых станций улучшилась связь в 1260 населённых пунктах в 18 областях Украины.

Отмечается, что скоростной мобильный интернет от оператора «Киевстар» появился ещё в 1260 отдалённых населенных пунктах, где проживает 632 тыс. человек. В частности, покрытие сети 4G в Житомирской области увеличилось на 382 населённых пункта, в Хмельницкой – на 245, в Винницкой – на 236, Львовской – на 170, в Черниговской – на 51.

Как уточняет оператор, населённые пункты, где появилась связь 4G, находятся в сельской местности. Увеличение территории покрытия 4G стало возможным в результате использования частот диапазона 900 МГц, что позволяет мобильным операторам быстрее охватывать связью малонаселённые территории. С этой целью в июне 2020 года операторы мобильной связи начали обмен радиочастотами (рефарминг) в диапазоне 900 МГц.

«Киевстар» также продолжает увеличивать 4G покрытие и за счёт других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 6 тыс. населённых пунктов. В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.