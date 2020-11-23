«Киевстар» увеличил покрытие сети 4G в 155 населённых пунктах Запорожской и Херсонской областей

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Оператор сотовой связи «Киевстар» заявил об очередном расширении сети покрытия связи 4G на дополнительные 155 населённых пунктов в Запорожской и Херсонской областях.

Отмечается, что территория доступа к связи 4G сети «Киевстар» увеличилась на 42 населённых пункта в Запорожской области и 113 населённых пункта в Херсонской области. Так, «Киевстар» начал предоставлять услуги связи 4G на частотах 900 МГц в сёлах Андреевка, Давыдовка, Николаевка, Мостовое, Новопрокоповка, Розовка, Семеновка Запорожской области и Бриловка, Высокое, Давидов Брод, Долматовка, Костогрызово, Михайловка, Новодмитровка, Раздольное, Сирогозы, Старая Маячка, Тягинка Херсонской области. На этой территории проживает 76 тыс. человек.

Для улучшения покрытия сети 4G в этих населённых пунктах компания «Киевстар» установила 27 базовых станций на частотах LTE900. Общее количество базовых станций мобильной связи компании – более 38 тысяч.

Отмечается, что мобильные операторы Украины смогли ускорить развитие технологии LTE в отдалённых населённых пунктах страны благодаря недавнему рефармингу (обмену) радиочастотами в диапазоне 900 МГц. Базовые станции этого диапазона обеспечивают наибольший радиус действия, что позволяет обеспечить связь за границами населённых пунктов.

«Киевстар» также продолжает увеличивать 4G покрытие и за счёт других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE около 6 тыс. населённых пунктов. За время развития в Украине технологии LTE «Киевстар» обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету почти для 85% населения. В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.