«Киевстар» увеличил площадь покрытия 4G еще в 8 областях Украины

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Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном расширении территории покрытия сети 4G ещё в восьми областях Украины: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Херсонской.

Так, скоростной мобильный интернет появился в 69 населенных пунктах этих областей, в частности, Киверцах, Радомышле, Брусилове, Драгово, Золотарево, Старом Самборе, Новотроицке и др. Для того, чтобы пользоваться высокоскоростной связью 4G, абоненту необходим смартфон, который поддерживает эту технологию связи, а также USIM-карта. Абоненты могут получить USIM-карты бесплатно, в любом магазине «Киевстар».

На сегодня сеть 4G оператора «Киевстар» работает в 6609 больших и малых городах и сёлах, где проживает 28,5 млн человек, или 68,6% населения Украины. Сеть оператора включает 26 тыс. базовых станций.