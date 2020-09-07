«Киевстар» включил связь 4G на частотах 900 МГц в 102 населённых пунктах Винницкой области

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Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил об очередном расширении территорию сети 4G в Винницкой области. Для этого оператор установил 25 новых базовых станций, работающих на частотах 900 МГц. В результате общее количество базовых станций 4G «Киевстар» на территории Винницкой области увеличилось до 580.

Благодаря этому расширению сети доступ к 4G-интернету получили жители еще 102 населённых пунктов области, где проживает более 56 тыс. человек. Среди населённых пунктов есть совсем небольшие с населением несколько сотен человек, такие как сёла Пилипы, Свиденцы, Рудное, Красное, а также более крупные сёла, где проживает несколько тысяч людей – Городок, Терновка, Мироновка, Кивачевка, Чернятин, Демивка, Яруга, Удич, Кожухов и др.

Отмечается, что мобильные операторы Украины смогли ускорить развитие сетей 4G благодаря рефармингу (обмену) радиочастотами 900 МГц, который начался в июне 2020 года.

«Киевстар» также продолжает увеличивать 4G покрытие и за счёт других диапазонов – 1800 МГц и 2600 МГц. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету по технологии LTE почти 6 тыс. населённых пунктов. В планах компании за два года обеспечить возможность доступа к 4G для 90% населения Украины.