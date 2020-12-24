Киевстар, Vodafone, lifecell и Укртелеком в 2021 году собираются повысить стоимость ряда тарифов на связь и интернет





На страницах нашего сайта мы недавно писали о том, что Киевстар и Vodafone планируют в ближайшем времени повысить стоимость ряда тарифов из-за инфляции и роста затрат на развитие инфраструктуры. Оказывается, аналогичные планы есть и у lifecell и Укртелекома, так что в следующем году абонентов всех крупных украинских операторов мобильной и фиксированной связи ожидает повышение тарифов.

В частности, в «Киевстар» пересмотрят условия нескольких старых контрактных тарифов, которые были запущены около трех лет назад, и в которых все это время не менялись условия. По данным оператора, этими тарифами пользуется всего 1,5% абонентов.

«За эти годы абоненты начали использовать в три раза больше мобильного интернета, больше звонить на другие сети и за границу. Поэтому мы рекомендуем им самостоятельно выбрать актуальные тарифы с большим объемом услуг даже предлагаем 100% скидку на первую абонплату в некоторых тарифах. Минимальная цена контрактных тарифов начинается со 100 грн в месяц. Только если абоненты не сделают свой выбор самостоятельно, мы предложим им новые условия автоматически, чтобы они могли и дальше пользоваться мобильной связью. Но в этих предложениях они получат больше услуг», — пояснили в компании.

Оператор подчеркнул, что цены на услуги также не могут оставаться без изменений длительное время, поскольку на стоимость влияет инфляция, рост курса валют (операторы покупают оборудование у иностранных поставщиков за валюту) и увеличение инвестиций в развитие сети (только «Киевстар» ежегодно инвестирует около 5 млрд грн в свою сеть).

В случае с «Vodafone Украина» речь идет о нишевых архивных тарифах, уже недоступных для подключения.

«С момента запуска тарифов возросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно растут затраты на поддержку инфраструктуры и расширение емкости, как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. При этом стоимость мегабайта с учетом всех изменений снижается, так как увеличивается объем услуг в рамках пакетов. Это отражает изменение профиля потребления услуг – передачей данных стали пользоваться больше и чаще. За последний год цена за гигабайт в тарифах «Vodafone Украина» снизилась на 12%», — подчеркнули в компании.

За девять месяцев этого года компания инвестировала около 2,8 млрд грн в расширение сети и увеличение ее пропускной способности, что позволило улучшить покрытие и нарастить емкость сети, улучшить качество услуг и увеличить скорость мобильного интернета. По мнению «Vodafone Украина», в целом тенденция следующего года это не повышение ценника, а изменение тарифов в соответствии с изменившимся спросом и потреблением. Оператор планирует ориентироваться на доступность услуг не только для самых активных пользователей, но и для всех категорий клиентов.

В lifecell сообщили, что оператор повышает стоимость для семи устаревших тарифных планов, часть из которых — акционные, где оператор гарантировал стоимость только до конца декабря 2020 года. Всего по состоянию на конец 2020 года lifecell обслуживает около 80 тарифных планов.

«На рост цен для абонентов повлияло несколько факторов, главный из них — постоянные инвестиции в работы над расширением емкости 4G-сети и подключение новых населенных пунктов к скоростному мобильному интернету. Если предложенный альтернативный вариант не удовлетворил абонента — до 28 февраля 2021 года у него есть возможность самостоятельно выбрать любой открытый для подключения тарифный план и бесплатно на него перейти. Также абоненты lifecell могут воспользоваться тарифным планом «хендмейд и самостоятельно выбрать наполнения тарифа», — отметили в пресс-службе.

«Укртелеком» также отмечает, что причиной изменения стоимости связи является экономическая необходимость.

«Растут затраты на содержание сети, растет средний уровень заработной платы, при этом цены на связь в Украине — одни из самых низких в мире. Это предпосылки для роста тарифов по всему рынку что мы и наблюдаем. У нас изменения касаются пакетных предложений по телефонии (то есть только тех в которые включены дополнительные минуты) там рост в В2С сегменте будет на сумму около 25 грн месяц», — прокомментировал сообщение оператора директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.

По его словам, пакет «Домашний Базовый» с 500 минутами на междугороднюю связь, 300 минутами на мобильные сети и неограниченными местными звонками будет стоить 139 грн/мес вместо 117 грн/месяц.

«Это весьма конкурентное предложение на рынке голосовой телефонии. В интернете в массовом сегменте в среднем повышение будет на сумму в среднем около 40 грн/месяц, это порядка 25% счета. Рост будет и в бизнес-сегменте и ряде других услуг таких как международные звонки (около 10%) и радиоточек», — подчеркнул Шуранов.

Источник: Liga.net