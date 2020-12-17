Vodafone Украина во второй раз за год поднял стоимость «специальных» припейд-тарифов Vodafone 4G Smart XS, S и M

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Оператор мобильной связи Vodafone Украина начал рассылать информацию об увеличении стоимости «специальных» предоплаченных тарифов Vodafone 4G Smart. Рост тарифа во всех трех тарифах произойдет в канун нового года, 28 декабря 2020 года.

«Есть сообщение об изменениях. Из-за роста затрат на поддержку и развитие сети мы вынуждены пересмотреть стоимость услуг. Но тарифы останутся самыми дешевыми (или одними из самых дешевых) с таким наполнением» — отметили в Vodafone Украина.

Итак, стоимость тарифа Vodafone 4G Smart XS повышается с 35 грн/месяц до 45 грн/мес, наполнение при этом остается прежним. В случае с тарифом Vodafone 4G Smart S стоимость повышается с 65 грн/месяц до 85 грн/месяц, при этом название тарифа меняется на Vodafone 4G Smart S+, а в пакете будет не 5 ГБ предоплаченого трафика, а 6 ГБ. И, наконец, стоимость тарифа Vodafone 4G Smart M вырастет со 110 грн/месяц до 130 грн/месяц без изменения наполнения.

Напомним, что подключение к тарифам Vodafone 4G Smart возможно только для абонентов, которые получили специальное предложение.

Предыдущая волна повышения тарифов Vodafone 4G Smart прошла в начале текущего года — 27 февраля 2020 года.

Источник: Vodafone Украина (1, 2, 3)