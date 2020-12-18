Киевстар повышает цены на мобильную связь и домашний интернет в некоторых тарифах предоплаты и контракта





Одновременно с Vodafone Украина и Киевстар решил сделать своим абонентам новогодний «подарок», и поднять цены на мобильную связь и домашний интернет в нескольких тарифах предоплаченной и контрактной формы обслуживания.

Увы, полного списка тарифов, в которых меняются условия, оператор не предоставил, не говоря уже о сводной таблице с подробным сравнением изменений. В одном пресс-релизе Киевстар сообщает об обновлении условий тарифов «Домашний Интернет», «Все вместе» и «Киевстар ТВ», а в другом — о «нескольких старых контрактных тарифов, которые были запущены 3 года назад или позже». Доподлинно известно, что среди «нескольких старых контрактных тарифов» оказался план «Безлим».

Изменения по вышеперечисленным тарифам вступят в силу с 1 января 2021 года. Киевстар традиционно предлагает узнавать подробные условия о запланированных обновлениях и стоимость в архивных тарифах в их описании в разделе «Архив тарифов», а также в SMS-сообщениях, которые будут разосланы всем абонентам минимум за 7 дней до изменений. Тем, кому новые условия не подойдут, оператор предоставляет возможность самостоятельно выбрать любой актуальный тариф.

Некоторые абоненты уже получили соответствующие служебные SMS и мы можем оценить изменения на примере контрактных тарифов «Безлим» на мобильную связь и домашний интернет.

Как видим, месячная абонентская плата по тарифу «Безлим» на контракте с 1 января 2020 года вырастет с нынешних 95 грн до 175 грн. То есть, почти вдвое. Что же касается улучшений, оператор вдвое увеличивает количество минут для звонков на другие сети и количество SMS, а также включит в пакет услугу «Домашний интернет». Надо ли говорить, что воспользоваться последним предложением можно будет только, если конкретный дом подключен к сети домашнего интернета Киевстар. В случае отдельного тарифа «Безлим» на домашний интернет просто повышается абонплата до 200 грн в месяц.