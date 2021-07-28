КМДА почала підписувати з київськими перевізниками нові договори, де вимагає в маршрутках температурний режим, заборону музики та реклами, кнопки зупинки, уніформу для водіїв, спілкування українською тощо





Київська міська державна адміністрація розробила кардинально інший типовий договір «Про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування». Документ вже переданий на підписання перевізникам – переможцям конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

«Це найбільш глибокий і детальний договір з усіх, що були до сьогодні. Його положення значно розширюють предмет контролю перевізників з боку КМДА і визначають дуже чіткі стандарти надання послуги з перевезення пасажирів у столиці» — повідомив заступник голови КМДА Костянин Усов.

За словами заступника голови КМДА, більша частина формальних пунктів попередніх договорів замінена на реальні.

«Наприклад, пункт про наявність кондиціонеру в салоні, який існував десятиріччями, зовсім не означав його справність. Більше того, справність кондиціонеру не означала, що він умикався, адже перевізники воліли заощаджувати на витратах пального. Це був приклад формального підходу. Натомість тепер у договорі ми говоримо про конкретний предмет контролю – не сам кондиціонер, а граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні: влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів. Ось це реальний стандарт, дотримання якого легко виміряти», – додав заступник голови КМДА.

Договором забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону перевізників.

Кожен автобус має буде обладнаний мінімум 5-ма кнопками зупинки на вимогу, а за кабіною водія повинен висіти плакат визначеного містом зразка з наступною інформацією:

ідентифікатори перевізника;

особа водія: його фото, дата народження, прізвище, ім’я, по-батькові, номер водійського посвідчення;

способи зворотного зв’язку для пасажирів;

права та обов’язки водія та пасажирів.

Водії, згідно з новим договором, мають бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю. Водіям під загрозою одностороннього розірвання договорів категорично забороняється курити в салоні автобусу.

Як повідомив Костянтин Усов, у договорі також є положення, передбачені законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Надання послуги водіями та кондукторами має здійснюватися українською мовою.

Для врегулювання правовідносин із перевізниками, які ведуть свою діяльність на підставі договорів, укладених з Києвом у попередні періоди, місто розробило проект додаткової угоди до цих старих договорів. Вона буде запропонована до підписання всім перевізникам, які на даний час обслуговують міські маршрути згідно діючих договорів.

«Усім без винятку перевізникам, які працюють зараз та хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила. Ми запропонуємо їм добровільно підписати додаткові угоди. Ці ж умови вони побачать і на всіх наступних конкурсах. Замість мотлоху на колесах на дорогах Києва мають з’явитися доступні, сучасні й комфортні автобуси», – заявив Костянтин Усов.

Зазначимо, що нещодавно в Києві з’явилися перші гібридні маршрутки Volvo 7700 Hybrid, які курсують по маршруту №150 «Індустріальний шляхопровід – вул. Милославська».

Джерело: КМДА