КМДА: З початку 2021 року Київ відвідали понад 300 тисяч іноземних та понад 500 тисяч внутрішніх туристів





З початку поточного року Київ відвідало 308 тисяч іноземних туристів, а кількість внутрішніх туристів, за оцінками туристичних організацій, склала понад 500 тисяч осіб. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«За даними Держприкордонслужби, найбільше іноземних туристів приїхало із США – 26576 осіб. На другому місці Ізраїль – 22684 осіб, а замикає «першу трійку» Туреччина – 21057 туристів. До списку країн, звідки приїхало найбільше туристів, увійшли також Німеччина, Білорусь, Саудівська Аравія, Азербайджан, Велика Британія, Грузія та Індія», – зазначила Марина Хонда.

За її словами, розвиток туризму після пандемії стане для Києва одним із головних пріоритетів. Для підвищення туристичної привабливості у місті зараз реалізовується низка важливих проектів. Зокрема, нещодавно в Києві почала свою роботу «Академія гостинності» для підготовки добровільних помічників у сфері туризму. Також у столиці створять інклюзивний туристичний маршрут, до якого увійдуть видатні пам’ятки. Вона також додала, що з початку року туристичний збір склав 22,5 млн гривень.

Джерело: КМДА