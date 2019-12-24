«Книга Брайлем». В Украине появилась бесплатная онлайн-библиотека книг для детей с нарушениями зрения

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Благотворительные организации «Фонд родини Нечитайло» и «Здоров’я майбутнього» объявили о запуске онлайн-библиотеки детских книг шрифтом Брайля, которые можно заказать для временного пользования бесплатно. Проект получил короткое и ясное название «Книга Брайлем».

На сайте представлена литература для детей дошкольного, младшего школьного и среднего школьного возраста. Большая часть — это сказки, рассказы и романы украинских писателей. Но есть в коллекции есть и произведения иностранных авторов.

Частью благотворительного проекта стали книжки-комиксы для людей с нарушениями зрения, а также постеры и гипсовые рельефы с аудиосопровождением для музеев.

К слову, авторы проекта не только бесплатно дают книжки во временное пользование, но и оплачивают пересылку.

Поскольку проект благотворительный, то пожертвования от желающих внести свою лепту в его развитие только приветствуются. В настоящее время организаторы собирают средства на печать шрифтом Брайля третьей части популярной серии книг про котов «36 і 6 котів-компаньйонів» украинской писательницы Галины Вдовиченко.

Источник: «Книга Брайлем»