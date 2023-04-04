Новости Наука и космос 04.04.2023 в 19:33

Кольца Сатурна медленно распадаются, а «ледяной дождь» из обломков, попадающий в атмосферу планеты, нагревает ее

Катерина Даньшина

Автор новостей

Сложная система колец, вращающихся вокруг Сатурна – один из самых увлекательных видов нашей Солнечной системы. Астрономы наблюдали за ней на протяжении веков, и только недавняя статья, опубликованная в Planetary Science Journal, раскрыла ее ранее неизвестную особенность.

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Вважається, що частинки крижаних кілець, що потрапляють в атмосферу Сатурна на певних широтах, і сезонні ефекти спричиняють нагрівання планети. Складене зображення. Зображення: NASA, ESA, Лотфі Бен-Джаффель (IAP & LPL)
Считается, что частицы ледяных колец, попадающие в атмосферу Сатурна на определенных широтах, и сезонные эффекты провоцируют нагревание планеты. Изображение: NASA, ESA, Лотфі Бен-Джаффель (IAP & LPL)

Астроном Бен-Джаффель из Института астрофизики в Париже изучил данные, полученные из 5 космических аппаратов, наблюдавших за Сатурном в течение 40 лет. Оказалось, что планета нагревается из-за взаимодействия колец с верхними слоями ее атмосферы.

Сами кольца состоят из ледяных и каменистых обломков, вращающихся вокруг Сатурна с разной скоростью. Они медленно распадаются, а их фрагменты сразу захватываются гравитацией планеты. Это явление хорошо известно благодаря исследованиям зонда NASA Cassini, погрузившегося в атмосферу планеты в 2017 году, однако влияние частиц на атомарный водород стало неожиданностью для исследователей.

Знімки Сатурна, зроблені космічним телескопом Габбла у 2018, 2019 та 2020 роках, коли літо в північній півкулі планети переходило в осінь. Зображення: NASA/ESA/STScI/A. Simon/R. Roth
Снимки Сатурна, сделанные космическим телескопом Хаббла в 2018, 2019 и 2020 годах, когда лето в северном полушарии планеты переходило в осень. Изображение: NASA/ESA/STScI/A. Simon/R. Roth

Бен-Джаффель использовал точные наблюдения спектрографа телескопа Хаббла, сравнив его УФ-данные с информацией других космических миссий – зонда Cassini, аппаратов «Вояджер» 1977 года и миссии International Ultraviolet Explorer (IUE), запущенной в 1978 году.

Данные, которые раньше помечались как шум на детекторах, пересмотрели – после калибровки исследователи отчетливо увидели, что «спектры согласованы во всех миссиях». Благодаря точке отсчета Хаббла касаемо скорости передачи энергии из атмосферы, измеряемой в течение десятилетий, теперь ученые знают, что в атмосфере Сатурна наблюдается чрезмерная выработка ультрафиолета.

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Этот процесс нагревания вызывают частички колец Сатурна, которые в виде ледяного дождя опускаются в атмосферу планеты. Полученную информацию в дальнейшем можно применить для изучения далекого космоса, в частности, поиска подобных систем колец у экзопланет.

«Мы только в начале исследования влияния кольцевых характеристик на верхние слои атмосферы планеты. Впоследствии мы сможем получить еще больше реальной информации об атмосферах далёких миров», – сказал Бен-Джаффель.

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Источник: NASA


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