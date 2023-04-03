Сверхмассивная черная дыра, за которой наблюдали ученые, внезапно перенаправила струю плазмы в сторону Земли

Когда струи заряженных частиц в ядрах галактик излучаются перпендикулярно, если смотреть на них с Земли, это квазары, а когда струи направлены на нашу планету, то такие ядра галактики называют блазарами. По словам астрономов, случаи «перенаправления струй» происходят крайне редко – но один из таких был замечен в далекой галактике PBC J2333.9-2343 со сверхмассивной черной дырой в центре.

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Считалось, что ядро галактики уже давно стихло – однако оно снова начало взрываться струями, и вдобавок, один из них изменил направление своего движения.

PBC J2333.9-2343 расположена на расстоянии примерно 656 млн световых лет от Земли и «ярко» излучает радиоволны – поэтому ее называли радиогалактикой. Учитывая резкое изменение ориентации струи, ученые переопределили объект как галактику с блазаром в центре.

«Мы начали изучать эту галактику, поскольку она проявила особые свойства. Наша гипотеза заключалась в том, что релятивистская струя сверхмассивной черной дыры изменила свое направление, и чтобы подтвердить эту идею, нам пришлось провести много наблюдений», — сказала Лорена Эрнандес-Гарсия, астроном из Института астрофизики в Чили и ведущий автор исследования.

Команда начала наблюдать за галактикой в широком диапазоне электромагнитного спектра, в том числе посредством радио-, оптических, инфракрасных, рентгеновских, ультрафиолетовых и гамма-телескопов.

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Хотя галактики классифицируются на основе ориентации джетов – почему они меняют направления, не очень понятно. Некоторые астрономы предполагают, что слияние галактик или черных дыр способствует периодическим вспышкам реактивной активности, и что направления струй меняются между этими вспышками.

Такая активность не удивляет, поскольку ученые знают, что подобное поведение присуще ярким, но редким Х-образным галактикам — заметная форма которых возникает вследствие столь нестабильного поведения струй. Поэтому, вероятно, PBC J2333.9-2343 имеет Х-образную форму:

«Мы не видим явно Х-образной формы, но это можно объяснить тем, что новые струи направлены на нас, – пишут авторы в своем исследовании, опубликованном 20 марта в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Источник: Space