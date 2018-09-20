Команда Panasonic Jaguar Racing представила новый болид Formula E с батареей на 52 кВтч

Команда Panasonic Jaguar Racing официально представила новый болид для участия в чемпионате электромобилей Formula E. Модель Jaguar I-TYPE 3 относится к новому поколению гоночных электромобилей и отличается не только новым дизайном, но и улучшенной платформой с практически удвоенным запасом хода.

Новая двигательная установка выдает на 25% больше мощности, чем предшественник — 250 кВт (335 л.с.). В итоге, на килограмм массы болида приходится порядка 10-12 кВт мощности, а разгон до 100 км/ч занимает всего 2,8 секунды. Запас мощности пригодится пилотам после того, как FIA введет специальный режим обгона Attack Mode. В этом режиме в специально отведенных зонах мощность временно повышается до 225 кВт, а цвет подсветки LED Halo меняется, чтобы зрители и судьи видели, кто из гонщиков располагает большей мощностью.

Благодаря батарее на 52 кВтч новый болид теперь способен пройти всю дистанцию гонки от одного заряда, тогда как текущее поколение с батареей на 28 кВтч проезжает только половину гонки, после чего гонщики пересаживаются во второй болид. Разработчики также указывают на улучшенную аэродинамику и снижение массы, что позволит расходовать заряд более экономно.

Новый болид Jaguar I-TYPE 3 можно будет увидеть на трассе уже 15 декабря 2018 года на трассе в Саудовской Аравии, когда стартует пятый сезон Formula E 2018–19. Напомним, что еще в начале года FIA показала официальные фотографии электрического болида Formula E второго поколения с новым дизайном и удвоенным запасом хода от Spark Racing Technology.

Источник: Panasonic Jaguar Racing