Компактный ASUS ROG NUC 14 с Core Ultra 9 185H и GeForce RTX 4070 оценили в €2499

В октябре прошлого года Intel передала компании ASUS свою линейку продуктов Next Unit of Computing (NUC) свою линейку продуктов. Со временем бренд Republic of Gamers анонсировал игровые устройства ROG NUC, но подробностей на то время было не очень много. Теперь приближается продажа этих систем, что позволяет более подробно ознакомиться с характеристиками и ценами модели ROG NUC 14.

Заинтересованные покупатели в Дании, Германии и Финляндии могут приобрести топовую конфигурацию ASUS ROG NUC 14 (RNUC14SRKU9189A2I) по цене €2499. Ранее говорилось, что лучшая конфигурация может быть оснащена процессором Intel Core Ultra 9 185H и мобильным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070.

На испанском сайте ASUS удалось обнаружить 6 различных модификаций ROG NUC 14. Однако, несмотря на разнообразный перечень опций, ROG «действительно предлагает лишь Core Ultra 7 155H и GeForce RTX 4060 или (вышеупомянутые) Core Ultra 9 185H и GeForce RTX 4070». Топовая версия с последней комбинацией CPU и GPU также предлагает 32 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 1 ТБ. Именно эта конфигурация оценивается в €2499.

Цены конфигураций с процессором Core Ultra 7 155H и видеокартой GeForce RTX 4060 пока остаются неизвестными. Однако известно, что уже можно оформить предварительный заказ на топовую версию, а фактические поставки начнутся с 10 апреля. Таким образом, глобальный запуск ROG NUC ожидается в апреле 2024 года.

Среди прочего известно, что игровой компьютер ASUS ROG NUC 14 выполнен в компактном корпусе объемом 2,5 литра, который разработан для быстрого доступа к системе, «что делает обновление и очистку быстрыми и легкими». Для подключения предусмотрены разъемы HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4/USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 и беспроводной модуль Intel Killer WiFi 6E AX1690i. Поддерживается до 4 мониторов одновременно.

Источник: techpowerup

