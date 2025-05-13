Компания Ava доплачивает владельцам электромобилей за зарядку — как это работает

Раздел Технологии выходит при поддержке

Ava Community Energy запустила в Калифорнии программу оплаты водителям электромобилей и гибридов за зарядку в то время, когда энергия в сети чище и дешевле.

Новая программа зарядки Ava SmartHome, запущенная в партнерстве с платформой аналитики домашнего энергопотребления Optiwatt, предлагает стимулирование до $100 в течение первого года. Поскольку программа помогает перевести зарядку дома на более дешевые часы, Ava утверждает, что водители могут дополнительно сэкономить около $140 в год на счетах за электроэнергию.

Владельцы электромобилей и гибридов, которые являются клиентами Ava, могут бесплатно загрузить приложение Optiwatt, подключить свой автомобиль и позволить программе позаботиться обо всем остальном. Приложение использует алгоритм для автоматического планирования зарядки во время, когда спрос низкий и доступно большее количество возобновляемой энергии — обычно ночью или в другие часы вне пиковых нагрузок.

«Ava стремится обеспечить своих клиентов 100% чистой энергией к 2030 году. Эта новая программа помогает нам достичь этой цели, предоставляя людям простой способ использовать больше возобновляемой энергии, одновременно экономя деньги», — говорит генеральный директор Говард Чанг.

Зарегистрированные владельцы EV получают бонус $75 за присоединение и могут заработать дополнительные $25 в год, если останутся в программе. Optiwatt не только оптимизирует время зарядки, но и учитывает индивидуальные графики и предпочтения клиента. Приложение доступно для iOS и Android. Компания имеет целью зарегистрировать не менее 5000 транспортных средств до конца 2025 года. Эта программа является первым шагом в более широкой стратегии виртуальных электростанций (VPP). Она работает на платформе распределенной системы управления энергетическими ресурсами (DERMS) Lunar Energy, которая помогает Ava координировать энергию для электромобилей, зарядных станций и тому подобное.

Источник: Eleсtrek

Раздел Технологии выходит при поддержке

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