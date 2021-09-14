Конкуренція і вандалізм: Сервіс прокату електросамокатів Vzhooh пішов із Києва до Рівного та Луцька





Заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив, що в Києві стало на одну компанію прокатних електросамокатів менше. Йдеться про оператора Vzhooh («Вжух»), який вийшов на столичний ринок легкого персонального транспорту в червні поточного року та встиг підписати меморандум про співпрацю з КМДА.

«Імовірно, основними причинами, чому найменший з операторів залишив Київ, стали конкуренція і високий рівень вандалізму. У місті щодня фіксують десятки зламаних, втоплених і викрадених електросамокатів» — зазначив Костянтин Усов.

Цікаво, що тільки вчора засновник компанії Bolt Маркус Вілліг зазначив, що прокатні електросамокати в Києві крадуть та ламають рідше, ніж в інших містах Європи.

При цьому Vzhooh («Вжух») не закрився, а перевіз усі свої самокати до Рівного та Луцька, де цей бренд тепер перший і поки єдиний. Як повідомляє наш кореспондент з місця подій в Рівному, самокати Vzhooh з’явилися на вулицях цього міста з початку вересня поточного року.

Зазначимо, що для оренди електросамоката необхідно встановити додаток Vzhooh (Google Play / App Store) і відсканувати QR-код. У Києві розблокування електросамоката коштувало 9 грн, хвилина поїздки з понеділка по четвер — 1,9 грн, а у п’ятницю та вихідні — 2,5 грн.

Костянтин Усов також повідомив, що станом на сьогодні на вулицях Києва продовжують діяти понад 4 тисячі електросамокатів від 6 операторів — Bolt, Scroll, BikeNow, Kiwi, Zelectra та Jet.

Джерело: КМДА