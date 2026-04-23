ПК потребляет электроэнергию даже в выключенном состоянии: есть быстрое решение

Не всем это известно, но даже в выключенном состоянии большинство современных ПК продолжают потреблять энергию — до 30 Вт. Для многих это может показаться мелочью, но в итоге набегает немалая сумма, которую можно потратить на что-то другое.





В выключенном состоянии разные ПК потребляют от 1 до 30 Вт, но конкретное значение зависит от железа. Типичный десктопный ПК в состоянии «мягкого выключения» (S5) потребляет от 0,5 до 5 Вт. Более старые или менее эффективные блоки питания, а также системы с большим количеством подключенных устройств могут приближаться к верхней границе этого диапазона. Тогда годовые затраты энергии могут достигать более 130 кВт-ч.

Проверьте, сколько энергии ваш ПК действительно потребляет в выключенном состоянии

Есть важный нюанс: ПК с периферией потребляет около 25-30 Вт в выключенном состоянии — это с учетом подключенных устройств (монитор в режиме ожидания, RGB-подсветка, зарядные устройства через USB и т. д.). Можно воспользоваться розеткой-счетчиком с отображением потребления в реальном времени или умной розеткой, чтобы проверить потребление в режиме ожидания.

Убедитесь, что компьютер действительно выключен, а не находится в режиме сна или гибернации. Показатели до 5 Вт не слишком тревожные, но если свыше 10 Вт — стоит разобраться. Потому что 30 Вт выливаются в 131,4 кВт-ч в год.

Ваш ПК не отдыхает полностью даже тогда, когда должен был бы

Итак, ПК потребляет энергию после выключения — но на что она расходуется? Во-первых, материнская плата все равно подает небольшой ток на периферию — для зарядки или подсветки.





Если после выключения ПК не обесточен полностью, он находится в состоянии S5 — так называемом «мягком выключении». В этом состоянии небольшое количество тока все еще течет через материнскую плату.

Ограничить это потребление помогает режим ErP — настройка BIOS, которая снижает потребление в режиме ожидания обычно до менее чем 1 Вт. ErP является требованием энергоэффективности согласно Директиве ЕС в отношении продуктов, связанных с энергопотреблением.

При его включении почти все питание в режиме ожидания выключается — включая порты материнской платы и любую подсветку. Важно помнить: функции вроде Wake On LAN и запланированного пробуждения также выключаются, то есть включить ПК через сеть уже не получится.

Почти все современные материнские платы поддерживают ErP. Чтобы включить этот режим:

Войдите в BIOS при запуске — обычно с помощью клавиши F2 или Delete.

Перейдите в раздел Advanced и найдите ErP mode; у некоторых плат нужно открыть подраздел APM Configuration.

Включите ErP.

Сохраните настройки BIOS и выйдите из системы.

Что еще сделать?

Помимо очевидного — просто выключить ПК из розетки — стоит также обратить внимание на настройку «быстрого запуска» (Fast Startup) в Windows — функцию, которую многие пользователи воспринимают как полное выключение ПК, хотя на самом деле это не так.

При быстром запуске система сохраняет состояние ядра операционной системы в файл гибернации и переходит в состояние S5, но при следующем включении восстанавливает его содержимое, минуя полную инициализацию.

Это означает, что материнская плата сохраняет определенный уровень активности даже после «выключения». Чтобы действительно полностью выключить ПК и минимизировать потребления, рекомендуется отключить Fast Startup:

Панель управления → Электропитание → Действия кнопок питания → убрать галочку с «Включить быстрый запуск».

После этого ErP-режим в BIOS сработает значительно эффективнее.





Источник: MakeUseOf