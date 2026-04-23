23.04.2026

ПК потребляет электроэнергию даже в выключенном состоянии: есть быстрое решение

Шадрін Андрій

ПК споживає електроенергію навіть у вимкненому стані: є швидке вирішення

Не всем это известно, но даже в выключенном состоянии большинство современных ПК продолжают потреблять энергию — до 30 Вт. Для многих это может показаться мелочью, но в итоге набегает немалая сумма, которую можно потратить на что-то другое.


В выключенном состоянии разные ПК потребляют от 1 до 30 Вт, но конкретное значение зависит от железа. Типичный десктопный ПК в состоянии «мягкого выключения» (S5) потребляет от 0,5 до 5 Вт. Более старые или менее эффективные блоки питания, а также системы с большим количеством подключенных устройств могут приближаться к верхней границе этого диапазона. Тогда годовые затраты энергии могут достигать более 130 кВт-ч.

Проверьте, сколько энергии ваш ПК действительно потребляет в выключенном состоянии

Есть важный нюанс: ПК с периферией потребляет около 25-30 Вт в выключенном состоянии — это с учетом подключенных устройств (монитор в режиме ожидания, RGB-подсветка, зарядные устройства через USB и т. д.). Можно воспользоваться розеткой-счетчиком с отображением потребления в реальном времени или умной розеткой, чтобы проверить потребление в режиме ожидания.

Убедитесь, что компьютер действительно выключен, а не находится в режиме сна или гибернации. Показатели до 5 Вт не слишком тревожные, но если свыше 10 Вт — стоит разобраться. Потому что 30 Вт выливаются в 131,4 кВт-ч в год.

Ваш ПК не отдыхает полностью даже тогда, когда должен был бы

Итак, ПК потребляет энергию после выключения — но на что она расходуется? Во-первых, материнская плата все равно подает небольшой ток на периферию — для зарядки или подсветки.


Если после выключения ПК не обесточен полностью, он находится в состоянии S5 — так называемом «мягком выключении». В этом состоянии небольшое количество тока все еще течет через материнскую плату.

Ограничить это потребление помогает режим ErP — настройка BIOS, которая снижает потребление в режиме ожидания обычно до менее чем 1 Вт. ErP является требованием энергоэффективности согласно Директиве ЕС в отношении продуктов, связанных с энергопотреблением.

При его включении почти все питание в режиме ожидания выключается — включая порты материнской платы и любую подсветку. Важно помнить: функции вроде Wake On LAN и запланированного пробуждения также выключаются, то есть включить ПК через сеть уже не получится.

Почти все современные материнские платы поддерживают ErP. Чтобы включить этот режим:

Спецпроекты
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
  • Войдите в BIOS при запуске — обычно с помощью клавиши F2 или Delete.
  • Перейдите в раздел Advanced и найдите ErP mode; у некоторых плат нужно открыть подраздел APM Configuration.
  • Включите ErP.
  • Сохраните настройки BIOS и выйдите из системы.

Что еще сделать?

Помимо очевидного — просто выключить ПК из розетки — стоит также обратить внимание на настройку «быстрого запуска» (Fast Startup) в Windows — функцию, которую многие пользователи воспринимают как полное выключение ПК, хотя на самом деле это не так.

При быстром запуске система сохраняет состояние ядра операционной системы в файл гибернации и переходит в состояние S5, но при следующем включении восстанавливает его содержимое, минуя полную инициализацию.

Это означает, что материнская плата сохраняет определенный уровень активности даже после «выключения». Чтобы действительно полностью выключить ПК и минимизировать потребления, рекомендуется отключить Fast Startup:

Панель управления → Электропитание → Действия кнопок питания → убрать галочку с «Включить быстрый запуск».

После этого ErP-режим в BIOS сработает значительно эффективнее.

Оновлення BIOS не допомогло: процесори Ryzen виходять з ладу на материнських платах ASRock


Источник: MakeUseOf

Популярные новости

Обновление Windows 11 за март 2026 года: 9 новых улучшений, которые невозможно не заметить
Экс-босс Windows перешел на MacBook Neo: "Настолько идеальный, что не нуждается в изменениях"
Конец анонимности: в США предлагают внедрить обязательную проверку возраста на уровне операционных систем
Невидимый вирус: фейковое обновление Windows 11 24H2 успешно обходит антивирусную защиту
Апрельское обновление Windows 11: 8 существенных улучшений, которые не стоит пропускать
Gears of War: E-Day — в Microsoft подтвердили выход шутера в 2026 году
Обновление Linux 7.1: новый драйвер NTFS упрощает работу с файлами Windows
Программы на Windows "зависают" в 7,5 раз чаще, чем в macOS
Au revoir, Microsoft: Франция массово переводит госучреждения на Linux ради независимости от США
Фотограф "поймал" культовую заставку Windows XP 1996 года в реальности
Браузерная "клетка" Microsoft: как корпорация использует ИИ и Windows для уничтожения конкурентов
Microsoft хочет исправить одну из самых раздражающих проблем Windows 11
Конец принудительным апдейтам Windows: Microsoft позволит ставить обновления на паузу
Ютубер поиграл на ПК, который питался от 56 АА-батареек
Microsoft избавляется от одного из главных инструментов восстановления Windows
Windows 11 вскоре станет тактильной
Microsoft признает: критическая ошибка в Windows 11 может заблокировать доступ к диску С:
Создатель диспетчера задач для Windows показал, какой бы сделал современную версию: она с ИИ и доступна на GitHub
Microsoft заявила официально: на Windows 11 антивирус не нужен на Windows 11
"Более 3,3 млн загрузок": только что обновился Linux-альтернативный вариант Windows 11
Забудьте о Chrome: Samsung запустил полноценную версию браузера для Windows с новыми функциями
