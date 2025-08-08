Новости IT-бизнес 08.08.2025 comment views icon

"Мы не верим в work-life balance": босс Cognition предлагает команде уйти с 9 зарплатами или работать 80+ часов в неделю

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Мы не верим в work-life balance": босс Cognition предлагает команде уйти с 9 зарплатами или работать 80+ часов в неделю

В июле ИИ-стартап Cognition поглотил Windsurf по неразглашаемой цене и вместе с тем обзавелся большой командой работников — 30 уволили сразу, а остальным из 200 поставили довольно странный ультиматум.

Его суть такова: каждый из работников до 10 августа должен или согласиться работать 80+ часов в неделю, или уволиться из компании с щедрой выплатой в 9 зарплат.

«Мы не верим в work-life balance. Построение будущего программной инженерии — это миссия, которая настолько важна для нас, что мы не можем разделить ее с личной жизнью», — написал генеральный директор Cognition Скотт Ву в электронном письме к сотрудникам.

Ву подтвердил свою позицию публично в заметке на X во вторник, где отметил, что в Cognition «чрезвычайно высокая культура производительности» и компания откровенно об этом сообщает при найме.

«Мы регулярно работаем в офисе на выходных и выполняем свою лучшую работу до ночи», — пишет Ву. «Многие из нас буквально живут там, где работают… мы понимаем, что это не для всех».

Следует отметить, что компенсация за увольнение в Cognition довольно щедрая. Типичный выходной пакет в США включает 4 недели зарплаты плюс еще неделю за каждый год работы в компании.

Что касается приобретенного Windsurf, то у стартапа были бурные последние месяцы: сначала он вел переговоры с OpenAI о продаже за $3 млрд, но сделка сорвалась в начале июля; впоследствии в дело вмешался Google с предложением в $2,4 млрд в обмен на неэксклюзивные лицензионные права на технологию Windsurf и присоединение некоторых специалистов к инициативам техногиганта в сфере искусственного интеллекта. В конце концов Google нанял генерального директора Варуна Мохана, соучредителя Дугласа Чена и избранную группу исследователей из Windsurf, остальных забрала себе Cognition после приобретения стартапа 14 июля.

Windsurf предлагает редактор кода на основе искусственного интеллекта для так называемых «вайбкодеров» и ранее отчитывался о более 1 млн пользователей по всему миру. Cognition тем временем заявляет, что создала «первого автономного ИИ-программиста», который может взаимодействовать с пользователями через Slack и GitHub. Компания стала «единорогом» после того, как в марте привлекла $4 млрд финансирования.

Привет, 996: ИИ-стартапы переходят на противоречивую практику Китая с 72-часовой рабочей неделей

Источник: Entrepreneur

Популярные новости

arrow left
arrow right
Топ Xbox посоветовал уволенным работникам искать работу через ИИ
ИИ-боты провалили тест на психотерапевта — не хотят работать с алкоголиками и выдают перечень «самых высоких мостов» людям в депрессии
Китайские студенты обходят детекторы ИИ... искусственным интеллектом — поскольку те обозначают реальные тексты, как сгенерированные
Chrome, собирайся на покой. Perplexity выпустила собственный ИИ-браузер, OpenAI — на очереди
"Трон: Арес" должен был представить персонажа, полностью сгенерированного ИИ — Disney побоялась плохой реакции
Facebook пытается выманить данные для своего ИИ из вашей галереи и еще не опубликованных фото
Помним, скорбим, генерируем: похоронные бюро создают "ленивые" некрологи с ChatGPT
Больше никаких Бомбардиро Крокодило: с 15 июля YouTube оставит ИИ-авторов без денег
OpenAI раскрыла лимиты на GPT-5 в ChatGPT, для бесплатной версии — 10 запросов на 5 часов
ChatGPT повелся на «трюк с мертвой бабушкой» и выдал ключи активации Windows 7
Чатбот Claude месяц управлял «мини-магазином» — потерял $200, сошел с ума и поехал на бизнес-встречу к Симпсонам
ChatGPT прославлял Сатану и предоставил пользовательнице инструкции по «самоповреждению» для языческих ритуалов
IT-компании платят до $200 000 «стратегической» премии за опыт в ИИ — даже новичкам, в ущерб опытным инженерам
OpenAI готовит новый платный тариф ChatGPT Go за $10
Google предоставила ИИ Gemini полный доступ к приложениям Android — без согласия пользователей
ИИ-бот McDonald's прятал базу кандидатов на работу под паролем «123456» — ее взломали за 30 минут
Название ChatGPT придумали в последнюю ночь перед релизом — какой была альтернатива?
Разработчик заплатил $600 за сервис вайбкодинга, а тот проигнорировал инструкции и удалил все рабочие данные
Привет, 996: ИИ-стартапы переходят на противоречивую практику Китая с 72-часовой рабочей неделей
Жители Дании получат авторское право на тело, голос и лицо для защиты от ИИ
Новая модель ИИ превращает размытое видео в четкое
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить