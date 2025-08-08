"Мы не верим в work-life balance": босс Cognition предлагает команде уйти с 9 зарплатами или работать 80+ часов в неделю

В июле ИИ-стартап Cognition поглотил Windsurf по неразглашаемой цене и вместе с тем обзавелся большой командой работников — 30 уволили сразу, а остальным из 200 поставили довольно странный ультиматум.

Его суть такова: каждый из работников до 10 августа должен или согласиться работать 80+ часов в неделю, или уволиться из компании с щедрой выплатой в 9 зарплат.

«Мы не верим в work-life balance. Построение будущего программной инженерии — это миссия, которая настолько важна для нас, что мы не можем разделить ее с личной жизнью», — написал генеральный директор Cognition Скотт Ву в электронном письме к сотрудникам.

Ву подтвердил свою позицию публично в заметке на X во вторник, где отметил, что в Cognition «чрезвычайно высокая культура производительности» и компания откровенно об этом сообщает при найме.

«Мы регулярно работаем в офисе на выходных и выполняем свою лучшую работу до ночи», — пишет Ву. «Многие из нас буквально живут там, где работают… мы понимаем, что это не для всех».

Следует отметить, что компенсация за увольнение в Cognition довольно щедрая. Типичный выходной пакет в США включает 4 недели зарплаты плюс еще неделю за каждый год работы в компании.

Что касается приобретенного Windsurf, то у стартапа были бурные последние месяцы: сначала он вел переговоры с OpenAI о продаже за $3 млрд, но сделка сорвалась в начале июля; впоследствии в дело вмешался Google с предложением в $2,4 млрд в обмен на неэксклюзивные лицензионные права на технологию Windsurf и присоединение некоторых специалистов к инициативам техногиганта в сфере искусственного интеллекта. В конце концов Google нанял генерального директора Варуна Мохана, соучредителя Дугласа Чена и избранную группу исследователей из Windsurf, остальных забрала себе Cognition после приобретения стартапа 14 июля.

Windsurf предлагает редактор кода на основе искусственного интеллекта для так называемых «вайбкодеров» и ранее отчитывался о более 1 млн пользователей по всему миру. Cognition тем временем заявляет, что создала «первого автономного ИИ-программиста», который может взаимодействовать с пользователями через Slack и GitHub. Компания стала «единорогом» после того, как в марте привлекла $4 млрд финансирования.

