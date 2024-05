Актер Бернард Хилл, который известен как король Теоден в трилогии Питера Джексона «Властелин колец» и капитан Эдвард Джон Смит в «Титанике», умер в 79 лет. Хилл ушел из жизни рано утром в воскресенье, 5 мая, о чем сообщил агент актера Лу Коулсон.

С 1975 года ветеран Голливуда снялся во многих фильмах, включая «Ганди» и «Короля Скорпионов», также имел роль в игре Fable III. Известным он стал после сериала BBC 1982 года «Boys from the Blackstuff».

Поклонники отдали должное Хиллу публикацией изображений, отрывков видео и цитат из «Властелина колец» в социальных сетях, в частности эпической речи короля Теодена перед войсками.

Rest in Peace Bernard Hill — the man responsible for 𝗧𝗛𝗘 most iconic scene in cinematic history.

A sword-day, a red day, ere the sun rises! Ride now, ride now, ride to Gondor! pic.twitter.com/eTWnAlJ6Sb

— Nick Bell (@nickbellofbpl) May 5, 2024