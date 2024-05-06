Новости Кино 06.05.2024 в 09:30 comment views icon

Король Теоден из фильмов «Властелин колец» и капитан «Титаника», актер Бернард Хилл, ушел из жизни в 79 лет

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Андрей Русанов

Автор сайта

Король Теоден из фильмов «Властелин колец» и капитан «Титаника», актер Бернард Хилл, ушел из жизни в 79 лет

Актер Бернард Хилл, который известен как король Теоден в трилогии Питера Джексона «Властелин колец» и капитан Эдвард Джон Смит в «Титанике», умер в 79 лет. Хилл ушел из жизни рано утром в воскресенье, 5 мая, о чем сообщил агент актера Лу Коулсон.

С 1975 года ветеран Голливуда снялся во многих фильмах, включая  «Ганди» и «Короля Скорпионов», также имел роль в игре Fable III. Известным он стал после сериала BBC 1982 года «Boys from the Blackstuff».

Поклонники отдали должное Хиллу публикацией изображений, отрывков видео и цитат из «Властелина колец» в социальных сетях, в частности эпической речи короля Теодена перед войсками.

«Я отчаянно стремился работать с ним. Все, что он делал, весь его способ работы, манера, которой он работал, и его производительность — это все, чего только можно пожелать. Всегда чувствовалось, что Бернард будет жить вечно. У него была сила, физическая и личная», — сказал BBC сценарист Алан Близдейл.

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Образ короля Теодена созвучен фигуре самого актера: его самый известный персонаж погиб в бою после того, как сыграл выдающуюся роль в событиях.

Источники: IGN, BBC


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