Корпорация Corel приобрела разработчика кроссплатформенных решений Parallels

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Сегодня, 21 декабря 2018 года, корпорация Corel объявила о приобретении разработчика Parallels, который получил известность благодаря ПО для запуска приложений Windows на Mac. Финансовая сторона сделки не разглашается.

Теперь в состав портфолио программного обеспечения Corel входит вся линейка продуктов Parallels, включая Parallels Desktop для Mac, Parallels Toolbox для Windows и Mac, Parallels Access, Parallels Mac Management для Microsoft SCCM, а также Parallels Remote Application Server (RAS).

«Мы с радостью принимаем сотрудников Parallels в нашу глобальную организацию Corel. Добро пожаловать! Corel и Parallels отлично подходят друг другу — доказательством тому являются взаимодополняющие портфолио продуктов и общие бизнес-модели и стратегии. Совместные усилия наших команд и высокий потенциал наших технологий генерируют отличные возможности в плане дальнейшего роста и успешной деятельности наших компаний и, что самое важное, наших клиентов», — отметил Патрик Николс, главный исполнительный директор Corel.

В планы Corel входит инвестирование значительных средств в Parallels с целью создания дополнительных возможностей для роста посредством консолидации обширной клиентуры, партнерских сетей и торговых марок обеих компаний. Вместе Corel и Parallels разрабатывают приложения и сервисы, направленные на обеспечение комфортных условий работы на любой из платформ, включая Windows, macOS, iOS, Android, Chromebooks, Linux, Raspberry Pi, а также облачные хранилища.

«В составе Corel Parallels становится в один ряд с такими внушительными брендами, как CorelDRAW, WinZip, ClearSlide и MindManager. Корпорация Corel — одна из самых удачных инвестиций Vector — предоставляет великолепную платформу для сделок приобретения. Мы от всей души поздравляем руководство Corel и возлагаем большие надежды на дальнейшее сотрудничество на следующем этапе экономического роста компании», — сказал Роб Амен, управляющий директор Vector Capital.

Источник: Parallels