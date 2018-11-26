Космический аппарат InSight вот-вот сядет на Марс

Пока Илон Маск только оценивает шансы своего переезда на Марс космическое агентство NASA готовится к следующему важному и, пожалуй, самому рискованному этапу миссии InSight – сегодня, 26 ноября, посадочный модуль должен совершить посадку на Красную планету в нагорье Элизиум, недалеко от марсианского экватора. В ночь на понедельник 26 ноября (в 23:47 по киевскому времени) команда миссии в последний раз успешно провела коррекцию траектории полета аппарата на пути к целевой точке входа в атмосферу Марса.

На канале NASA TV будет вестись трансляция посадки InSight на Марс, желающие посмотреть ее найдут ссылку чуть ниже. Расчетное время посадки 26 ноября, 21:53 по киевскому времени.

На прошлой неделе Lockheed Martin публиковала у себя на YouTube видео, дающее наглядное представление о всех десяти основных этапах посадки InSight на поверхность Марса.

Отметим, что InSight потребовалось семь месяцев, чтобы добраться до Марса. За это время аппарат преодолел почти 500 млн км (если быть точным, 484 773 006 км) при максимальной скорости в 10 000 км/ч.

Что же касается посадки, она займет каких-то шесть минут. И за этот короткий промежуток времени аппарату предстоит совершить серию сложных действий без поддержки с Земли. Да, с 1999 года NASA успешно посадило на Марс четыре марсохода, но недавняя неудача ESA с посадкой Schiaparelli все же оставила некий неприятный осадок и некоторое волнение за судьбу InSight имеется.

Место посадки – нагорье Элизиум в районе размером 130 на 27 километров. Аппарат войдет в атмосферу Марса под углом в 12 градусов и за две минуты снизит скорость с изначальных почти 20 тыс. км/ч до 1,5 тыс. км/ч. За это время тепловые щиты аппарата разогреются до тысячи градусов по Цельсию. На высоте около 16 км от поверхности будет сброшен защитный экран и выпущен парашют. Спустя десять секунд аппарат выпустит посадочные опоры и начнет оценивать собственное положение в пространстве. Когда до поверхности останется чуть больше полутора километров аппарат сбросит парашют, а затем совершит посадку на поверхность с помощью собственных 12 двигателей. Важный момент – в момент касания поверхности все двигатели должны немедленно выключиться во избежание переворачивания и повреждение аппарата. Если все пройдет по плану, то спустя 10 минут аппарат отправит соответствующий сигнал на Землю.

Миссия InSight, рассчитанная на 720 дней (основная программа), должна пролить свет на многие аспекты внутреннего строения Красной Планеты.

Для выполнения программы аппарат оснащен рядом научных приборов, как внешних, так и встроенных. Оценить весь доступный арсенал позволяет изображение ниже:

Наибольший интерес вызывают сейсмометр SEIS и электромеханический бур HP3. Это два внешних инструмента, которые будут работать на небольшом удалении от самой станции. Для их установки у InSight есть роботизированный манипулятор длиной 2,4 метра, который и перенесет инструменты на нужно место. С помощью сейсмометра аппарат сможет измерять тектоническую активность планеты и регистрировать падения метеоритов, а бур поможет сделать скважину глубиной пять метров. На буре закреплена лента, на каждых десяти сантиметрах которой расположены датчики температуры. За счет этого ученые смогут установить температурный профиль грунта и провести другие измерения, в том числе касающиеся состава грунта.

Среди других инструментов можно отметить радиодатчик для определения параметров ядра планеты, инструмент TWINS для определения погоды и параметров окружающей среды, две камеры и лазерный дальномер для орбитальных аппаратов.

Предполагается, что после посадки команде миссии InSight потребуется от двух недель до трех месяцев, чтобы откалибровать оборудование и начать выполнять научную программу.

Источник: NASA и NASA TV