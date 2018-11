Илон Маск заявил, что с 70-процентной вероятностью переедет на Марс

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ранее уже говорил, что собирается отправиться колонизировать Марс в числе первых, но насколько серьезен был предприниматель в этих высказываниях? Ответить на этот вопрос позволяет получить его недавнее интервью для документального цикла Axios on HBO. В нем Маск заявил, что с 70-процентной вероятностью переедет жить на Марс. Причем в данном случае речь именно о переезде на постоянной основе, а не о полете туда и назад.

По словам Маска, ряд достижений последнего времени придают этой фантастической затее высокую степень вероятности свершения. Можно с большой долей уверенности говорить, что эти достижения связаны с разрабатываемой сейчас SpaceX ракетной системой для путешествий по всей Солнечной системе (а в будущем – и за ее пределы). Напомним, только недавно Маск объявил новые имена для ракеты и корабля, призванных воплотить план Маска по колонизации Марса в реальность уже в следующем десятилетии.

Мы помним, что глава SpaceX ранее обещал относительно доступные перелеты на Марс и формирование самодостаточной цивилизации за 40-100 лет. В свежем интервью он дал ясно понять, что путешествие на Марс – это вовсе не удобная возможность сбежать для богатых людей. Бизнесмен провел параллель с первой экспедицией Шеклтона в Антарктиду, чтобы подчеркнуть рискованность путешествия.

По словам Маска, удачно добравшись до Марса, колонизаторам придется посвятить все свое время строительству базы и постоянной борьбе за выживание в этих невероятно суровых условиях. Маск также предупредил, что не стоит тешить себя иллюзиями и думать о том, что в любой момент можно будет вернуться на Землю. Сама по себе возможность возвращения на Землю кажется весьма вероятной, но пока что это и близко не реальность. Характеризуя миссию на Марс, Маск провел аналогию с восхождением на Эверест, назвав ее большим вызовом для каждого желающего.

Остается вспомнить, что ранее Маск предлагал сбросить на Марс термоядерные бомбы, чтобы побыстрее сделать его пригодным для жизни, и оспаривал утверждения ученых о невозможности терраформировать Марс.

Для этого шоу HBO, состоящего из четырех эпизодов, журналисты Axios интервьюировали трех великих людей современности. Кроме Маска в создании шоу участвовали евангелист Франклин Грэм и основатель Microsoft Билл Гейтс. Шоу доступно на HBO NOW, HBO GO, HBO On Demand и потоковых платформах партнеров.

Источник: HBO PR (Medium)