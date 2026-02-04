"Космические шпионы" россии уже 3 года перехватывают спутники связи ЕС, — Financial Times

Европейские чиновники говорят, что два российских космических аппарата перехватили связь по меньшей мере с дюжины ключевых спутников над континентом. Перехваты, о которых ранее не сообщалось, могут позволить России манипулировать их траекториями или даже вызвать падение.





В течение последних трех лет российские космические аппараты значительно интенсивнее сопровождают европейские спутники. Военные и гражданские космические службы Запада отслеживают деятельность «Луч-1» и «Луч-2» — двух российских объектов, которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите. Оба аппараты совершали рискованные сближения с некоторыми из важнейших европейских геостационарных спутников, которые работают высоко над Землей и обслуживают Европу, включая Великобританию, а также значительные части Африки и Ближнего Востока. Они оставались вблизи этих спутников неделями, особенно в течение последних трех лет.

«Спутниковые сети — это ахиллесова пята современных обществ. Тот, кто атакует их, может парализовать целые страны. Активность России представляет фундаментальную угрозу для всех нас, особенно в космосе. Это угроза, которую мы больше не можем игнорировать», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус в речи в прошлом сентябре.

Оба спутника подозревают в ведении «SIGINT-разведки (радиоэлектронной разведки)» — так заявил Financial Times генерал-майор Михаэль Траут, руководитель космического командования Бундесвера. Он отметил, что аппараты «Луч» почти наверняка пытались разместиться внутри узкого конуса лучей данных, которые передаются с наземных станций на спутники, и выразил обеспокоенность тем, что чувствительная информация — в частности командные данные для европейских спутников — передается без шифрования, поскольку многие из них были запущены давно и без современных средств криптографической защиты. Это делает их уязвимыми к вмешательству или даже уничтожению в случае, если враг заранее запишет их командные данные.

«Луч-1» и «Луч-2» вряд ли имеют собственные возможности для глушения или уничтожения спутников. Впрочем, вероятно, они предоставили России большие объемы данных о том, как такие системы можно вывести из строя — как с Земли, так и непосредственно на орбите. Траут предположил, что спутники перехватили «командный канал» аппаратов, к которым приближались, — то есть связь между спутниками и центрами управления, которая позволяет корректировать орбиту. Имея такую информацию, россия может имитировать работу наземных операторов, посылая фальшивые команды для манипулирования двигателями. Эти же двигатели могут быть задействованы для вывода спутников из правильного положения или даже для их падения Разведданные также могут помочь определить, кто ими пользуется и где именно, — информацию, которую можно использовать для глушения или хакерских атак.

«Аппараты «Луч» маневрировали вокруг геостационарных спутников и «парковались» рядом с ними, часто на многие месяцы. «Луч-2″ сейчас находится в непосредственной близости к Intelsat 39 — большому геостационарному спутнику, который обслуживает Европу и Африку», — отметила Белинда Маршан, главный научный директор американской компании Slingshot Aerospace, которая отслеживает космические объекты с помощью наземных сенсоров и искусственного интеллекта.

По данным Slingshot, с момента запуска в 2023 году «Луч-2» зависал вблизи по меньшей мере 17 других геостационарных спутников над Европой, которые используются как в коммерческих, так и в правительственных целях.





«Они посещают одни и те же «семьи» спутников, тех же операторов — так что можно сделать вывод, что у них есть конкретная цель или интерес. Все эти операторы связаны со странами НАТО. Даже если они не могут расшифровать сообщения, они все равно способны извлечь много информации… например, составить карту использования спутника или определить расположение наземных терминалов», — отметил Норбер Пуазан, старший орбитальный аналитик французской компании Aldoria, которая отслеживает спутники «Луч».

Он также добавил, что враг, похоже, наращивает разведывательную активность в космосе, запустив в прошлом году два новых спутника, и один из них сейчас направляется в ту же зону, где расположены геостационарные спутники, которые вращаются на высоте около 35 000 км над Землей. Впрочем, «Луч-1» может больше не функционировать. 30 января земные телескопы зафиксировали, как из спутника вырвалась, вероятно, струя газа. Вскоре после этого он, похоже, по крайней мере частично фрагментировался. Похоже, все началось с проблем в системе движения, после чего «определенно произошла фрагментация, а сам спутник продолжает вращаться в неконтролируемом режиме.

Источник: ArsTechnica.com