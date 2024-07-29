Китай запустил секретный космический корабль для «войны» с вражескими спутниками

Несколько экспертов считают, что таинственный китайский многоразовый космический корабль Shenlong может скрывать угрозу.

Некоторые из последних маневров космического беспилотного самолета Shenlong свидетельствуют о его возможном противоспутниковом применении. Скорее всего, корабль может использоваться для манипулирования спутниками или их возвращения. В июне, во время своей третьей миссии, этот корабль выпустил объект, который отдалился на несколько километров, а затем вернулся на расстояние нескольких сотен метров.

«Очевидно, что он имеет военное применение, включая, например, внимательный осмотр объектов противника или выведение их из строя. Но он также имеет невоенное применение. Получение опыта с таким типом захвата и выпуска хорошо, если вы хотите, например, … заправить свои собственные спутники», — говорит Марко Лангбрук, преподаватель оптической космической ситуационной осведомленности в Делфтском технологическом университете в Нидерландах.

Собственный секретный космический корабль США, X-37B, изготовленный компанией Boeing, на данный момент совершил семь запусков и также проводил подобные эксперименты. По словам Виктории Самсон, главного директора по космической безопасности вашингтонского аналитического центра Secure World Foundation, этого сходства нельзя не заметить, однако она очень осторожна в выводах.

«Честно говоря, я не думаю, что и то, и другое имеет большую военную пользу. Я предполагаю, что оба демонстрируют технологию».

Однако американские военные пристально следят за Shenlong.

«Мы предполагаем, что любая космическая деятельность, осуществляемая Китаем, имеет двойное использование в сфере безопасности. Мы всегда заинтересованы в том, чтобы понять, что это может быть за двойное использование, и стараемся убедиться, что мы хорошо это знаем», — говорит генерал Стивен Уайтинг, глава Космического командования США.

Индийские чиновники на условиях анонимности повторили эти беспокойства американцев.

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«Космический корабль, о котором идет речь, определенно вызывает тревогу. Такие вещи всегда могут иметь двойную цель».

Источник: Reuters

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