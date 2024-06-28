Астронавты NASA на МКС прятались от обломков российского спутника — он развалился

Американским астронавтам на Международной космической станции приказали спрятаться примерно на час после того, как российский спутник развалился поблизости. NASA сообщает, что в четверг вечером американские экипажи спрятались в своих космических кораблях из-за распада спутника. Указание NASA спрятаться было мерой предосторожности. Через час экипажам разрешили возобновить свою обычную деятельность.

Космическое командование США заявило, что разрушился спутник Resurs-P1, которой принадлежал россии и был выведен из эксплуатации в 2021 году. Коллапс спутника в среду около 16:00 UTC создал «более 100 обломков, которые можно отследить». По оценкам LeoLabs, Resurs-P1 имел вес около 6 т и почти круговую орбиту, когда раскололся.

«USSPACECOM не заметило непосредственных угроз и продолжает проводить регулярные оценки, чтобы поддержать безопасность и устойчивость космической сферы», — говорится в заявлении командования.

LeoLabs, компания, которая наблюдает за космическими перемещениями, написала, что она отслеживает более 180 фрагментов, дрейфующих на орбите после перерыва.

«Мы ожидаем, что это число возрастет в ближайшие дни. Мы активно анализируем облако обломков, чтобы охарактеризовать его, определить потенциальную причину и оценить влияние».

Российский спутник был инструментом наблюдения, который снимал изображение с высоким разрешением, что позволяло различать объекты на Земле на расстоянии около 1 метра друг от друга.

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Космическое агентство «роскосмос» в январе 2022 года заявило, что спутник был неактивен с конца 2021 года из-за выхода из строя его бортового оборудования после того, как он проработал на 3,5 года дольше, чем ожидалось. Распад спутников на низкой околоземной орбите часто может представлять опасность для других спутников, космических кораблей или космических станций из-за обломков.

Обломки иногда могут десятилетиями оставаться на близкой орбите, прежде чем гравитация Земли затянет их в атмосферу и сожжет. Космические агентства работают над уменьшением количества космического мусора на низкой околоземной орбите, поскольку все больше спутников выводится из эксплуатации, а их обломки, повышают риск аварий космических кораблей.

Предпочтительным способом утилизации выведенного из эксплуатации спутника обычно является отправка его дальше от Земли, что уменьшает риски для космической деятельности вблизи планеты. Другой способ — позволить спутнику сгореть в атмосфере.

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Источник: Business Insider

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