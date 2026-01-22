Коварный баг Google Pixel: вас слышат на другой стороне, когда абонент пропустил или сбросил вызов

Возможность Google Pixel, которая должна облегчить общение в случае, когда абонент не может принять звонок, оказалась карманным шпионом.

Функция «Принять сообщение» (Take a Message) в смартфонах GooglePixel может быть действительно полезной. Если вы пропустите или отклоните звонок, она автоматически активируется (если включена), сообщает абоненту о недоступности и просит его записать сообщение. Это не совсем голосовая почта, поскольку функция использует искусственный интеллект для транскрибирования сообщения и автоматического сохранения его в истории звонков Pixel, где его можно просмотреть его позже. Возможность появилась с Pixel 10, но сразу же стала доступной на предыдущих поколениях.

В течение последних нескольких месяцев некоторые пользователи обратили внимание на существенную проблему, которая возникает в смартфонах Pixel 4 и более новых, до Pixel 10. Одно из самых старых сообщений о проблеме на Pixel 5 датируется несколькими месяцами. Один из пользователей отмечает, что его семья могла слышать его жену, даже когда якобы записывалось голосовое сообщение. Хотя этот автор не сразу догадался о Take a Message, несколько ответов свидетельствуют о распространенном баге.

После пропуска нескольких звонков другой владелец Pixel 4a сообщил, что слышит звонивших в фоновом режиме. Он воспроизвел этот сценарий и заметил индикатор включения микрофона — телефон действительно записывал. Также пользователь заметил, что записи фиксировали только половину сообщения абонента, что фактически сводит на нет пользу этой функции.

Избавиться от этого нежелательного эффекта можно, если выключить функцию «Принять сообщение». Для этого нужно открыть программу «Телефон», нажать кнопку меню (три полоски вверху слева) и выбрать «Настройки» > «Принять сообщение».

