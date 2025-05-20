Bybit открыл торговлю акциями 78 компаний, а JPMorgan разрешил клиентам покупать BTC

Вторая крупнейшая криптобиржа мира Bybit расширила свою торговую платформу Gold & FX (MT5), добавив торговлю 78 основными мировыми акциями с использованием стейблкоина USDT.

Это позволит пользователям покупать акции компаний из разных секторов на сумму от 5 USDT и с комиссией на уровне 0,04 USDT. Также доступно 5-кратное кредитное плечо.

Традиционные активы, такие как золото, нефть и индексы, остаются доступными на платформе.

Кроме того, генеральный директор Джейми Даймон JPMorgan Chase сообщил, что банк позволит покупать биткоины. Хотя сам он не в восторге от этой идеи. Даймон четко дал понять, что его личное мнение относительно биткоина остается неизменным: BTC имеет проблемы из-за использования в отмывании денег, криминальной деятельности и отсутствия ясности в отношении прав собственности.

С августа Morgan Stanley позволила своим финансовым консультантам предложить доступ к спотовым биткоин-ETF квалифицированным клиентам.

Источники: Bybit, CNBC