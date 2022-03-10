Крупнейшие лейблы звукозаписи (Universal Music, Warner Music и Sony Music) приостановили работу в России

Из россии (страна-агрессор) продолжается большой исход международного бизнеса. Вслед за технологическими компаниями, платёжными системами, автомобильными гигантами покинуть российский рынок решили и крупнейшие музыкальные лейблы.

Первой о намерении приостановить бизнес в России заявила компания Universal Music Group. Она сообщила о приостановке всех операций и немедленном закрытии офисов в этой стране.

Подобные дискуссии также велись и в компаниях Sony Music Group и Warner Music Group Corp. И вот они также пришли к выводу, что пока недопустимо вести бизнес в россии.

Как сообщает ресурс Variety, Sony Music и Warner Music Group приостановили свою деятельность в России.

«Sony Music Group призывает к миру в Украине и прекращению насилия. Мы приостановили операции в россии и продолжим поддерживать глобальные усилия по оказанию гуманитарной помощи, чтобы помочь пострадавшим», – говорится в заявлении компании.

«Warner Music Group приостанавливает деятельность в россии, включая инвестиции и развитие проектов, рекламные и маркетинговые мероприятия, а также производство всей физической продукции», — говорится в заявлении компании. «Мы будем продолжать выполнять согласованные обязательства перед нашими людьми, артистами и авторами песен как можно лучше по мере развития ситуации. Мы остаёмся привержены поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи в регионе».

Источник: wsj, variety 1, 2