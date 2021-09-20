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Разработчики Telegram представили очередное крупное обновление мессенджера на iOS (8.1) и Android (8.0.1) — как рассказал его создатель Павел Дуров, за последние 12 месяцев команда переписала код, чтобы он дальше мог «работать без перебоев».

Разработчики сменили разрядный диапазон INT32 на INT64. Мессенджер вплотную подошел к верхней границе текущего диапазона идентификаторов пользователей, каналов, ботов и групп (2 147 483 647), а обновление до INT64 позволило расширить лимит до 9 223 372 036 854 775 807.

Появились отдельные цветовые темы для конкретных личных чатов. В стартовом наборе восемь тем — с цветными градиентами для блоков сообщений, разноцветными анимированными фонами с уникальными тематическими узорами, а также дневной и ночной версиями (переключается в соответствии общими настройками ночного режима). Выбранная тема устанавливается сразу для обоих участников чата и отображается на всех устройствах. В будущих обновлениях разработчики обещают добавить больше вариантов оформления.

Эмодзи с полноэкранными эффектами — теперь некоторые анимированные эмодзи поддерживают дополнительные эффекты на весь экран. На старте анимированную версию получили 🎆 🎉 🎈 👍 💩 и ❤️. Для поддержки функции необходима актуальная версия Telegram.

Теперь в небольших группах можно посмотреть, кто именно из участников прочитал отправленное пользователем сообщение. Информация о том, кто прочитал сообщение, хранится только 7 дней после его отправки. В Telegram подчеркивают, что не собираются хранить информацию о том, какие сообщения читали пользователи.

В предыдущем обновлении Telegram добавил видеотрансляции с неограниченным количеством участников. С новым апдейтом администраторы могут записать не только звук, но и видеопоток из трансляции — и поделиться видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир. Можно записать как видео со звуком, так и просто звук. Для видео поддерживается запись в вертикальном и горизонтальном форматах. Готовая запись сохраняется в чате Избранное.

Накануне «Код Дурова» со ссылкой на близкий к Telegram источник сообщило, что модераторы App Store и Google Play не пропускали новую версию мессенджера, пока оттуда не удалили бот «Умного голосования» (бот с рекомендациями по кандидатам на выборах в российскую Госдуму).