Telegram добавил видеотрансляции с неограниченным количеством участников

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Среди других новшеств — настройка пересылки сообщений, быстрый переход между каналами, новые стикеры, анимированные эмодзи и счетчик непрочитанных комментариев.

Telegram представил очередное обновление — в новой версии мессенджера на iOS и Android сняли ограничение на число зрителей в видеоконференциях (ранее в них могли участвовать до 1000 зрителей).

Транслировать видео с камеры или изображение с экрана можно как в группах, так и в каналах. Чтобы начать трансляцию, нужно выбрать «Видеочат» в профиле группы или «Трансляция» в профиле канала (нужны права администратора). Также зрители могут участвовать в трансляции — нужно «поднять руку» и получить одобрение администратора.

Еще в новой версии мессенджера появилась гибкая настройка пересылки сообщений: можно выбрать, показывать ли имя первоначального отправителя, сохранить или убрать подписи к фотографиям и медиафайлам, убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя, если ошиблись чатом.

Среди прочих улучшений — быстрый переход между каналами (после прочтения последней публикации в канале, нужно потянуть экран вверх, чтобы перейти к следующему непрочитанному каналу), новые стикеры, анимированные эмодзи и счетчик непрочитанных комментариев.

Накануне Telegram преодолел рубеж в миллиард загрузок по всему миру.