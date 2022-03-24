Кто еще отказался от рынков рф и беларуси: от Hewlett Packard Enterprise и Credit Agricole до Стивена Кинга

Железный занавес закрывается все плотнее. Так, в течение 24 марта несколько известных мировых компаний решили уйти из беларуси или рф. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, американская компания Grammarly (ее популярный онлайн-сервис использует ИИ для помощи в написании текстов на английском языке) прекратила работу в России и Беларуси. Пользователям из этих стран заблокирован доступ.

Деятельность в россии и беларуси прекратила Clarivate. Это независимая американская компания, управляющая базами данных. Она также закрывает офис в россии. Компания принадлежит информационным системам, в частности, Web of Science, доступ к которой ранее был ограничен для пользователей из рф и беларуси.

EpicGames, занимающаяся разработкой видеоигр, собрала на помощь Украине более 50 миллионов долларов. И продолжает свою кампанию.

Также немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom объявила, что прекратит разработку программного обеспечения в россии. То есть, покинет рынок этой страны.

Тем временем, японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также будущие инвестиции в российский рынок.

Weatherford International приостановила поставки и любые новые инвестиции или внедрение новых технологий в россии.

Ранее Министерство цифровой трансформации сообщило, что за последние сутки один из крупнейших мировых банков Credit Agricole начал приостановку деятельности в россии. То же сделала американская IT-компания Hewlett Packard Enterprise.

Даже европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников EUMETSAT перестала передавать россии метеорологическую информацию. На такой шаг пошла и Международная организация труда, которая прекращает сотрудничество с рф.

Американский писатель Стивен Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в россии.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в чемпионате мира по водным видам спорта.