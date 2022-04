Куо: будущие iPhone получат фронтальную камеру с автофокусом (в 2022 году) и сплошной дисплей без вырезов (в 2024 году)

Аналитики Мин-Чи Куо рассказал об улучшениях, которые Apple намерена реализовать в следующих моделях iPhone. Он утверждает, что уже в этом году компания из Купертино улучшит фронтальную камеру.

(2/2) AF support and a lower f-number can provide a better shallow depth-of-field effect for selfie/portrait mode. In addition, AF can also enhance the focus effect for FaceTime/video call/live streaming.

Как заявляет Мин-Чи Куо iPhone 14 получит систему автоматической фокусировки во фронтальной камере. Это позволит делать более чёткие снимки по сравнению с нынешней камерой с фиксированным фокусом. Кроме того, для фронтальной камеры предусмотрено использование более широко диафрагмы – f/1.9 против f/2.2 у iPhone 13. Благодаря этому камера сможет лучше размывать фон и делать более качественные снимки в условиях слабой освещённости. Улучшенную селфи-камеру получат все четыре версии iPhone 14. При этом Apple откажется от традиционного выреза в дисплее в пользу аккуратных отверстий.

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPK

