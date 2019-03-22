Купить смартфон Redmi Note 7 в Украине можно будет 26 марта по сниженной цене в 5 555 грн (версия 4/64 ГБ), но первая партия будет ограниченной

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Долгожданный бюджетный смартфон Redmi Note 7, который уже успел стать хитом продаж в Китае, будет представлен в Украине в грядущий понедельник, 25 марта, о чем мы уже говорили вскользь в заметке, посвященной старту украинских продаж Redmi 7. Теперь же стало известно, что на следующий день (26 марта) пройдет первая молниеносная распродажа, в рамках которой ограниченная партия смартфонов будет предлагаться по сниженной цене — 5 555 грн за модификацию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Рекомендованная розничная цена для этой версии — 5999 грн. Для сравнения, в Китае эта версия Redmi Note 7 стоит $177.

Увы, размер партии не сообщается, но формулировка (молниеносная распродажа) недвусмысленно подсказывает, что смартфонов будет немного. То есть, еще какое-то время новинка будет оставаться в дефиците и у нас.

В Украине смартфон будет доступен в двух цветах корпуса — черный и градиентный синий.

Что интересно, смартфон Samsung Galaxy M20 с теми же объемами памяти, но более емкой батарей, являющийся прямым конкурентом Redmi Note 7, предлагается ровно за такую же сумму — 5 555 грн.

Пока неясно, версия Redmi 7 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет единственной доступной для покупки на украинском рынке, или же другие варианты памяти (3/32 ГБ и 6/64 ГБ) позже тоже можно будет купить.

Характеристики Redmi Note 7 с момента анонса в Китае два месяца назад ничуть не изменились — экран диагональю 6,3 разрешением 2340х1080 пикселей, сдвоенная основная камера с датчиками 48 Мп и 5 Мп, селфи-камера на 13 Мп, SoC Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4.

Источник: Алло