Киберполиция ликвидировала 13 ботоферм с 1,5 млн аккаунтов, которые распространяли фейки и российскую пропаганду в соцсетях

Деятельность вражеской ботосети сейчас прекращена, изъято более 100 тысяч SIM-карт, которые использовались для регистрации фейковых аккаунтов. В общей сложности более 1,5 миллиона учетных записей распространяли российскую пропаганду и фейки, которые оправдывали действия оккупантов на украинской территориях и дискредитировали власть и ВСУ. Отдельная ботоферма занималась рассылкой лживых сообщений о минировании объектов на территории Украины.

Департамент киберполиции совместно с национальными операторами, территориальными подразделениями Нацполиции и прокуратуры разоблачил 31 подозреваемого в разных областях Украины. Те, используя SIM-карты мобильных операторов России, также регистрировались в онлайн-банкинге российских финучреждений для осуществления денежных переводов на территорию страны-агрессора.

В ходе операции киберполицейские обнаружили факт «заражения» мобильных устройств граждан вредоносным программным обеспечением. Принцип его действия заключался в скрытом удаленном получении SMS-сообщений для проверки при регистрации аккаунтов на разных сервисах.

В сотрудничестве с работниками Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи Украины заблокирована работа 28 веб-ресурсов на территории нашей страны, которые использовали для регистрации мобильных номеров и дальнейшего создания бот-сетей.

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По результатам обысков изъято:

более 100 тысяч SIM-карт, в том числе и мобильных операторов россии;

более 100 единиц компьютерной техники;

более 150 мобильных телефонов;

около 300 GSM-шлюзов.

Открыты уголовные производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 436 (пропаганда войны) и ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УКУ. Расследование продолжается.

С начала 2022 года киберспециалисты Службы безопасности Украины обезвредили 35 ботоферм, которые отыгрывали значительную роль в кибервойне. В начале августа СБУ сообщала о ликвидации миллионной ботофермы, которую создал политтехнолог-гражданин рф, который переехал в Украину. По данным следствия, она использовалась не только отдельными политическими силами в нашем государстве, но и российскими спецслужбами.